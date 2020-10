Cantando 2020: Cachete Sierra aclaró el problema que tuvo con Nico Vázquez

Agustín "Cachete" Sierra habló de una pelea con Nico Vázquez Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2020 • 01:44

En una nueva gala de duelo y eliminación, Agustín "Cachete" Sierra se presentó en el piso del Cantando 2020 y, una vez allí, explicó un tensa situación que se dio en redes sociales. Y Ángel de Brito le preguntó al participante a qué se debía un fuerte tuit escrito por Stefano De Gregorio en el que acusaba a Nico Vázquez de ser un "caretón".

Todo comenzó cuando, hace pocas galas, Cachete interpretó un tema de Casi Ángeles, y varios miembros de ese elenco le mandaron un saludo a través de distintos videos. Entre ellos se encontraba Nico, que le envío un mensaje de aliento. Frente a eso, De Gregorio escribió en su Twitter: "No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: 'Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado'. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey".

Sin temor a esquivar el tema, Sierra explicó: "No sé qué es lo que pasó entre ellos, no me compete. Stefano es un hermano para mí, lo amo, pero no puedo responder por lo que piensa. A Nico yo lo quiero mucho, tuvimos un tema personal y lo resolvimos en privado, era algo en lo que no coincidíamos. Hemos llorado juntos, nos abrazamos, y Nico se sumó a este saludo".

Sobre el tuit de su excompañero, Sierra finalmente concluyó: "Él lo sintió así, y es un tema que tendrán que resolver ellos. Le mando un fuerte abrazo a la familia de Jime que están pasando un momento muy delicado. No tengo nada con Nico, le tengo mucho cariño, hablamos lo que teníamos que hablar". Sin profundizar mucho más, pero dejando en claro que el tema se resolvió en el ámbito privado, Cachete dio por cerrado el debate.

Conforme a los criterios de Más información