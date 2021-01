Cantando 2020: Cachete Sierra volvió a sorprender al jurado (para bien) Crédito: Prensa LaFlia

Este jueves, Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi regresaron al escenario de Cantando 2020 para interpretar "Sacrificio y rock & roll", de Pier, pero la gran protagonista, una vez más, fue Marta, la perra del actor, que participó de la primera parte de la coreografía.

Tras escucharlos cantar, Nacha Guevara (9) expresó: "Me gustó más de lo que esperaba. La vez pasada fue raro. Cachete es así, un día sí otro no. Hoy tocó el sí. Está cantando más arriba y lo favorece mucho más. Quiero reconocer en Inbal que nada es más extranjero que lo que estás haciendo, no es lo que vos elegirías para hacer y lo estás haciendo muy bien. Te lo reconozco. Suena mejor. La puesta estuvo linda también. Un consejo, Cachete, intentá hablar un poquito más arriba, porque te va a ayudar. Me sorprendieron hoy".

"Yo no sé si estoy sorda, pero no sentí desafinaciones en Cachete. Me gustó, pero igualmente saben que este estilo le queda muy bien a él. Por más que sean repetitivos, hay que elegir lo que les queda bien. Inbal, sé que sos muy completa y una gran artista. Me encantó", sumó Karina "La Princesita".

El dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla, agregó: "Después de la actuación anterior, vino la policía musical a buscarte, porque era desastroso lo que habías hecho, y yo les dije que te aguantaran. Y ahí es cuando vos fluís. Lo hicieron bien, pero estamos en el final y si todos seguimos poniendo puntajes tan altos se quedan todos. Lo tuyo debería ser un sueño, porque cuando comenzaste nadie pensaba que ibas a pegarle a las notas".

Para cerrar, Moria Casán (9) expresó: "¡Qué buena energía tienen! ¡Cómo no se la creen! Me encantó lo que hicieron. Me encanta la voz de Agustín. Fuiste adquiriendo un estilo del no cantar. Tenés oído. Inbal, divina. Saben de qué se trata, la luchan, siguen adelante".

