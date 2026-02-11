El martes 10 de febrero en MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió una noche cargada de tensión. Algunos participantes subieron al balcón y quedaron fuera de peligro. Se trata de Agustín “Cachete” Sierra, Sofía “La Reini” Gonet y Susana Roccasalvo..

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Ayer hubo una nueva gala de última chance en MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

Quién subió al balcón en MasterChef Celebrity ayer, martes 10 de febrero

El reto comenzó con la Semana del Terror, e involucró cocinar con ingredientes como bichos o larvas. Cachete Sierra fue el primero que sorprendió a los chefs. “Realmente sorprendido”, dijo de Santis al primer bocado de su plato con grillos.

La Reini fue otra de las destacadas, con su salteado de fideos y gusanos. Recibió halagos de los jurados al comprender que estaba todo ínfimamente equilibrado.

Susana, en cambio, ganó con mucha más tensión, porque quedó mano a mano contra Chino Leunis y le ganó a su compañero.

El último veredicto de la noche

Además, en el programa se generó una polémica cuando Betular recordó a Miguel Ángel Rodríguez y todos salieron a defender a su excompañero. “Yo lo voté positivo”, recriminó el pastelero.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el último eliminado.

, actor, fue el último eliminado. Rusherking , cantante, fue el anteúltimo eliminado.

, cantante, fue el anteúltimo eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Todo lo que hay que saber para ver en vivo MasterChef Celebrity

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.