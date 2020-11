Charlotte Caniggia, entre varias discusiones pero firme en el certamen Crédito: Prensa LaFlia

Sin lugar a dudas, Charlotte Caniggia es una de las participantes que más picante le pone a la pista del Cantando 2020. Dueña de una lengua karateca, como podría definirla Moria Casán, la hermana de Alex disparó con munición gruesa y aseguró que en el reality hay varios acomodos.

En la instancia de la lectura del voto secreto, Ángel de Brito y Laurita Fernández llamaron al frente a Lizardo Ponce, y le preguntaron qué opinaba sobre los dichos de Charlotte, que decía que él estaba acomodado. El influencer no quiso darle mucha importancia eso, y expresó: "Me llevo bien con ella. No sé muy bien lo que dijo, pero no creo que vaya conmigo".

La mediática, no tuvo problema en recalcar en ese mismo momento: "Me cae muy bien, pero él llega a finalista. Cachete es otro de los acomodados". Y sin que le tiemble el pulso, Charlotte fue por más y aseguró que la permanencia de Lizardo y Cachete en el certamen era algo que se elaboraba desde la producción: "Esto pasa por el Chato, Fede y Tinelli".

Más adelante, y cuando le tocó a Cinthia Fernández pasar al frente, hubo un momento de mucha tensión entre ella y Charlotte. La fricción entre ambas comenzó hace algunos días, y Cinthia muy furiosa expresó: "Lo que dijo fue innecesario. Yo no la había atacado. Dijo que curraba con mis hijas. Creo que ella no entiende qué es tener hijas, en cierto sentido me da lástima. El día que tengas hijos vos sos libre, vos trasladás tus nervios por lo que sea que haya hecho tu mamá con vos".

Sin ánimo de dejarle la última palabra, la mediática contratacó: "Yo no te nombré, pero si te querés colgar en cualquier palmera es problema tuyo. Tu compañera Maite te nombró, yo no. Cinthia me parece redesubicada, pero se quiere colgar en cualquier lado porque nadie habla de ella". Con mucha bronca, Cinthia se fue del piso y abandonó una discusión que seguramente pronto tenga nuevos episodios.

