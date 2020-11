Cantando 2020: Charlotte Caniggia se quedó en blanco en plena performance y culpó a Moria Casán

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2020 • 00:34

Jey Mammón y Charlotte Caniggia fueron los protagonistas de una nueva batalla del súper duelo de Cantando 2020. El humorista y su compañera, Carla del Huerto, eligieron interpretar "Culpable o no", de Luis Miguel mientras que la heredera de Mariana Nannis y Cristian Sergio brindaron un medley de Britney Spears.

En medio de la performance, Caniggia se desconcentró y se quedó en silencio. "Es que vi que Moria hacía caras. Estoy acostumbrada a que se rían, en realidad. Me chupa un huevo", se justificó. "No hubo falta de ensayo, me sentí insegura. Igual lo hice bastante mal, pero no pasa nada", agregó la mediática.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara: "Te rendiste y es una pena. Siempre va a haber gente que te adora y que te odia, y no hay que creer ninguna de las dos cosas. No fue bueno para tu compañero. Ustedes, Jey y Carla, cantan muy bien, pero qué hacemos con eso. Insisto en la puesta: creen alguna tarea. Salió frío. Jueguen. De todos modos, la decisión es fácil aunque no me alcanzó: pareja uno".

Karina "La Princesita": "Mirá también a los que te alentamos, Charlotte. No te rindas la próxima. A mí me han tirado hielo cantando. Siempre hay un boludo en el público. Moria es un personaje y dudo que se esté riendo de vos. Me quedo con la pareja uno".

Oscar Mediavilla: "Qué pena, Charlotte, porque sonaba muy bien. Desconectaste y eso generó que uno no pueda agarrarse de nada bueno. La otra pareja interpretó esta canción superlativamente bien. Por eso elijo la pareja uno":

Moria Casán cerró: "Me encantó la pareja uno. En cuanto a Charlotte, esto es un show y a mí me hicieron reír. Me divierte ella aunque diga cosas serias. Es hipnótica. Me reí porque era tan malo que dio la vuelta y me gustó. Sos cómica. Tenés un humor y una astucia increíble. Me gustó más la pareja dos".

El juez invitado durante esta instancia del concurso, Flavio Mendoza, cerró la devolución. "Charlotte, si estás acá es porque la gente te quiere. Voto a la pareja uno". De esta manera, Jey pasó al siguiente ritmo y Charlotte deberá enfrentarse a otra pareja en busca de un lugar en el concurso.

Conforme a los criterios de Más información