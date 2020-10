Cantando 2020: Cinthia Fernández brilló con la cortina de Mujeres asesinas Crédito: Prensa LaFlia

Luego de su debut, en el que le dedicó "Rata de dos patas" a su ex, Martín Baclini, Cinthia Fernández volvío al escenario de Cantando 2020 para brindar una versión de "Malo", la cortina de Mujeres asesinas, interpretada originalmente por Bebe.

Antes de escuchar al jurado, Fernández hizo un llamado a las autoridades para que tomen prontamente medidas para frenar los casos de violencia de género, que se incrementaron que desde que rigen las medidas de aislamiento tendientes a frenar el avance de la pandemia de coronovirus.

Tas escuchar a la actriz y a su compañero, Facundo Magrané, la primera en dar su opinión fue Nacha Guevara (8). "La canción es divina y el ciclo fue divino. ¡Cómo extrañamos esos programas! Cuando paso por el edificio de Polka y veo que no está más, lloro. ¡Ya volveremos! Cinthia, supliste las falencias vocales con la actuación. Cuando algo se hace con tanta entrega, siempre llega. Me gustó mucho".

"Este tema me toca muy fuerte, pero si está mal interpretado no me genera nada. No fue el caso. Estuvo bárbaro. Me emocionó mucho. Me gustó mucho como sonó la voz de Facundo y me encanta lo que hace Cinthia en el escenario. Ustedes cantan bonito y transmiten mucho", sumó Karina "La Princesita" (10).

"Hubo garra, pasión y entrega,. Eso es fundamental, darlo todo. Se vio el compromiso. El canta super bien y Cinthia también cantó muy bien. Hubo algunos detalles de tempo, pero es porque la letra es muy rápida. Estuvo elegante. Da gusto verlos y ojalá que todos los números fueran así", agregó Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda de homenaje a las ficciones de Eltrece.

"Estaba recordando eso que hiciste con Gabo Usandivaras en el "Bailando por un sueño" para homenajear a las víctimas de cáncer. Sos abarcativa al máximo, sos histriónica. No podés estar más desamparada de pilcha. Cualquier mujer así, no tiene nada que la apoye. Pero se ve espléndido tu hambre de escena. El me encanta, y también el acting que hicieron. Un placer", cerró Moria Casán (9).

