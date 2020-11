Cantando 2020: Cinthia Fernández y una desopilante versión de "Cachita"

Cantando 2020: la desopilante versión de "Cachita" de Cinthia Fernández Crédito: Prensa LaFlia

27 de noviembre de 2020 • 00:39

Caracterizada como una anciana, Cinthia Fernández brindó junto a su compañero, Facundo Magrané, una versión de "Cachita", de Ricardo Montaner, y logró las carcajadas de los cuatro miembros del jurado de Cantando 2020.

La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7), que consideró: "Me dejaron desconcertada. En principio, me divierte que sean creativos. Tenés una virtud, Cinthia: sos exacta rítmicamente, pero no te entiendo un carajo. Tenés una voz aguda que es más difícil para articular. ¡Abrí esa boca para cantar! Me gusta que se diviertan y arriesguen".

"No sé qué decir. Es bueno traer un show, a pesar de que no puedo decir que cantaron muy bien", sumó Karina "La Princesita" (6).

Apurado por la producción, Oscar Mediavilla solo atinó a decir: "Mi voto es tan secreto que ni yo lo conozco". Por último, Moria Casán (10) indicó: "Adoré. Estuvieron brillantes. Una locura".

Como el resto de las parejas, Fernández y Magrané debieron enfrentarse luego al bolillero que, en esta ronda, puede agregar o quitar puntos al azar a los equipos. En este caso, quiso la suerte que restaran 5 puntos.

