Cantando 2020: Cinthia Fernández se llevó el puntaje más bajo de la noche Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 01:58

"Vieron que el problema no soy yo. Cuando yo digo 'Osho de cabotaje', escúchenme", indicó Cinthia Fernández ni bien salió a la pista de Cantando 2020, en referencia a la reacción de su ex, Martín Baclini, al ser eliminado del certamen.

Antes de cantar el tema de la noche, la participante y su compañero, Facundo Magrané, eligieron al azar un sobre con la canción que deberán interpretar la semana próxima: "Libre" de Nino Bravo.

Tras escucharlos cantar "Yo no soy esa mujer", de Paulina Rubio, la primera en dar su devolución fue la dueña del voto secreto, Nacha Guevara. "Cuando hablaste al principio, en la previa, no te entendí nada. No sé si es que hablás muy rápido o estás muy ansiosa. Chicos, fue raro. Me gustó la intención de hacer algo diferente Siempre buscan otro camino. Lo sentí muy raro a Facundo. Era muy incómodo el tono para él, que canta bien. Saludo la intención. Cinthia estuvo bien, pero es un dúo".

"Me pasó lo mismo. Agradezco el show que siempre traen. Facu hablada en un tono y cantaba en otro. Cinthia tuvo muchas desafinaciones... Después te digo en Los ángeles de la mañana", expresó Karina "La Princesita" (4), flamante compañera de Fernández en el ciclo matinal de Eltrece.

Oscar Mediavilla (5) agregó: "Entramos en otra etapa de concurso. Me parece que Cinthia canta bien. Le quedó muy incómodo a Facu. Es muy difícil que dos registros distintos se acoplen".

Moria Casán (8), a su vez, indicó: "A mí me gustó. Esto es un show y un juego. Cinthia tiene una ductilidad increíble y me gustó él haciendo de actor. Fue como un pasito de comedia. No puedo creer la seguridad y el oído de esta mujer. Me gusta mucho esta pareja".

Conforme a los criterios de Más información