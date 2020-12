Cantando 2020: el coach de Luisa Albinoni contradijo a Nacha Guevara y logró hacerla enfurecer

3 de diciembre de 2020 • 00:55

Para esta ronda de música de películas, Luisa Albinoni eligió brindar en el escenario de Cantando 2020 una versión de un clásico, "Unchained Melody", del film Ghost.

Tras escuchar a la actriz y su compañero, Lautaro Rodríguez, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (6). "Una canción muy difícil. Lautaro, la sacaste adelante. Mami, es una canción que te quedaba muy incómoda. Es una mala elección para una intérprete como Luisa. No salió. Él estuvo bien, pero ella es la protagonista", indicó la exconductora Me gusta ser mujer.

Albinoni, entonces, explicó: "Ya van varias veces que escucho lo mismo. Incluso, también se lo dicen a Gladys 'La Bomba Tucumana'... Y la verdad es que se hace muy dificultoso cuando nos presentamos junto a cantantes con voz tan alta que nosotras, que somos mujeres, nos podamos acomodar. Y entonces, el que se luce es el cantante. Deberían acomodarse ellos". Su coach, Augusto Álvarez, a su vez, indicó: "Vos estuviste muy bien, Luisa. Quizá nos equivocamos de día", en referencia a las buenas calificaciones que el jurado puso durante la noche del martes.

"Eso que acabás de decir es una pavada. ¿Pero qué está diciendo este chico? Tu comentario está totalmente fuera de contexto. Acá no se puntúa por el día ni por la cara, querido. Acá hay muchos años de estar sentada acá, de hacer teatro y de escuchar. Cincuenta y cinco años, ¿ok?", retrucó una Guevara enfurecida.

Luego llegó el turno de Karina "La Princesita" (7), que intentó llevar paz: "A mí es una canción que me emociona, porque entré en mis 15 con este tema. Es la preferida de mi mamá. La cantaron los dos de manera hermosa. Luisa, te emocionaste y eso me encantó".

Oscar Mediavilla (7), en tanto, consideró: "Quiero marcar que Lautaro cantó espléndido, se entendió todo. Ambos le pusieron pasión y garra. Considero que más allá de cualquier detalle y mirada, estuvieron muy bien, dentro de lo que estamos escuchando. Entiendo el tema de las tonalidades. Es difícil encontrar un repertorio, y además los ensayos por Zoom dificultan más las cosas".

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto, indicó: "Esta pareja tuvo fuego y pasión. Me encantó como la comenzaron. Me llevó a los 90. Y cuando entró Luisa, entendí todo el mensaje. Cambié mis oídos, así que lo que a los demás no les gusta, a mí es brillante".

