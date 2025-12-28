David Kavlin sufrió un infarto, tuvo un paro cardíaco y tuvo que ser intervenido

David Kavlin, el conductor de los programas Mañanas picantes y Nuevediario sufrió ayer un infarto por el que tuvo que ser intervenido de urgencia. Tras la descompensación cardíaca le colocaron un stent y ahora se recupera satisfactoriamente aunque mañana tendrá que volver a pasar por el quirófano para que le coloquen un segundo stent.

El incidente ocurrió ayer por la tarde cuando el periodista estaba jugando al pádel en el club Hacoaj en Tigre, se descompuso y necesitó ser trasladado a la clínica Trinidad de San Isidro. Según relató el propio Kavlin, ganador del premio Martín Fierro al mejor panelista por su labor en el ciclo Todas las tardes (El Nueve), desde su internación a la revista Pronto, la gravedad de su caso fue tal que dijo haber llegado “muerto a la clínica y me revivieron”.

El conductor, quién a su actividad en la televisión sumó en los últimos meses la promoción de su libro (Nos gritan) judíos de mierda, explicó que aunque desde el club se manejó perfectamente el protocolo para este tipo de emergencias-”llamaron a la ambulancia, vinieron y me llevaron"-, en el camino a la clínica sufrió un paro cardíaco.

“En la Trinidad de San Isidro me revivieron inmediatamente en la guardia cardiológica. Ahora ya estoy hemodinámicamente bien, con los signos vitales bien. Estoy comiendo. Fue un sustazo tremendo. Ahora ya estamos muchísimo mejor que ayer”, detalló Kavlin quien adjudicó su incidente cardíaco a un pico de estrés relacionado con sus múltiples compromisos laborales: “A la mañana estoy en Mañanas picantes en la señal Argentina/12 y a las 12 hago Nuevediario en El Nueve. Venía de la presentación de mi libro (Nos gritan) judíos de mierda e hice casi 30 presentaciones. Eso es lo que creo que me jugó una pasada de estrés importante”.

Una carta

Hace apenas dos días para celebrar su cumpleaños 54 el conductor subió un emotivo posteo en Instagram a modo de recorrido de su historia personal que tituló Carta a mi infancia y que seguramente hoy él y sus seguidores leerán con renovada perspectiva luego de haber estado tan cerca de la muerte.

“Querido David:

Te escribo desde el futuro.

No para advertirte.

No para corregirte.

Te escribo para abrazarte.

Hoy cumplo 54 años.

Y aunque todavía no lo sepas, sigo siendo vos.

Sigo siendo ese chico que miraba el mundo con una mezcla rara de asombro y temor.

El que entendió temprano que crecer no era una promesa sino una prueba.

El que aprendió —sin que nadie se lo explicara— que hay dolores que no avisan y silencios que gritan.

Te escribo para decirte algo importante:

no estabas equivocado.

Nunca lo estuviste.

No cuando sentías que eras distinto.

No cuando te dolía lo que a otros les era indiferente.

No cuando intuías que la injusticia no se negocia y que la dignidad no pide permiso.

Mientras otros jugaban a crecer,

vos ya sabías que la vida iba en serio.

Que el bien y el mal no eran ideas abstractas, sino decisiones que se pagan.

Vas a caminar solo muchas veces.

Vas a dudar de vos.

Vas a caer. Más de una vez.

Y algunas caídas van a ser tan profundas que vas a pensar que no hay fondo.

Pero escuchame bien:

siempre hubo suelo.

Porque incluso cuando no lo sabías,

había algo en vos que no se rompía.

Una llama.

Una obstinación.

Una dignidad heredada.

Vas a amar desde las entrañas.

Vas a perder.

Vas a ganar batallas que no figuran en ningún trofeo.

Vas a decir verdades incómodas.

Y aun así, vas a dormir con la conciencia tranquila.

Hoy, desde estos 54 años, te miro hacia atrás y no cambiaría ni una sola cicatriz.

Cada una te estaba preparando para ser quien soy.

Gracias por no haberte rendido cuando nadie miraba.

Gracias por haber resistido sin saber por qué.

Gracias por haber seguido incluso cuando no había aplausos.

Si pudiera volver el tiempo atrás, no te diría que tengas menos miedo.

Te diría que confíes más en vos.

Todo lo que soy ya estaba ahí.

No llegué hasta acá por casualidad.

Llegué porque vos resististe.

Llegué porque vos seguiste cuando rendirse parecía una forma elegante de vivir.

Porque hay hombres que no se explican:

se sostienen.

Y hay voces que no se apagan:

se heredan.

Con orgullo.

Con memoria.

Con fuego.

David.

54 años”.