Hace algunas semanas, Flor Torrente se ausentó del Cantanto 2020 cuando trascendió que había dado positivo en el test de coronavirus. Por ese motivo, se aisló en su casa a la espera de transitar el cuadro. Y luego de ser dada de alta, volvió a la pista del reality y contó cómo se encuentra luego de haber pasado esa enfermedad.

Acompañada de Micher Hersch, Flor contó que el homenaje iba a ser a Raffaella Carrá. Consultada por Ángel de Brito y Laurita Fernández, ella también habló sobre esas jornadas aislada: "Un día me asusté. Y la realidad es que no sabemos cómo se manifiesta, y es el día a día. Es como una montaña rusa, todos los días algo nuevo, algo diferente. Pero hay que llevarla adelante. Me quedó el cansancio todavía". Por otra parte, sorprendió cuando confirmó que estaba de novia, a lo que Ángel agregó que su pareja sería alguien llamado Guido. Y entre risas, contó que por el coronavirus no tenía aire para entrar en detalles sobre su pareja.

Al momento de la devolución, Nacha Guevara la felicitó por salir de su zona de confort: "Lo hiciste bien, me gustó mucho. Hubo un momento en el que parecía que te iba a faltar el aire, pero no pasó. Estuvo muy bien" (8). Luego Karina "La Princesita" Tejeda consideró que hubo una diferencia con respecto a números pasados de Flor, y destacó: "Estuvo bueno vocalmente, me gustó" (voto secreto). Un poco agitada, Torrente confesó que con respecto a cómo se sentía antes del coronavirus, "ahora siente el oxígeno diferente".

En su turno, Oscar Mediavilla notó que hubo "pasión" y una intención de salir a la pista con energía, dejando los problemas atrás (6). Por último, Moria Casán felicitó a Flor por su poder de adaptarse: "Me gustó la pareja. Los ritmos de Raffaella son muy arriba, y viniendo de un Covid están bastante bien" (7).

