Cantando 2020: el día que Carmen Barbieri y Lourdes Sánchez hicieron llorar a Luisa Albinoni

23 de diciembre de 2020 • 00:57

Este martes, cuando todo indicaba que era un recurso que había sido desechado por la producción, volvieron las cámaras ocultas a Cantando 2020. Una de ellas fue la que Carmen Barbieri le realizó a su amiga Luisa Albinoni con la ayuda de la bailarina Lourdes Sánchez y que terminó con la actriz sumida en un ataque de llanto.

Luego, sí, junto a Mariano Zitto, la exvedette interpretó un clásico: "Piel canela", en la versión de Andrés Cepeda.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "Me gusta mucho cómo te queda el pelo oscuro, Carmen. Hoy estamos diciendo todo el tiempo lo mismo. La puesta estuvo muy bien, muy divinos todos. Bien cantado, bien, pero qué hacemos con esto. Son temas remanidos que no traen ningún compromiso afectivo. Estuvo muy exigido arriba para Carmen, hoy. Pero queremos ver algo más. Juéguense. Está bien hecho, pero no me satisface, no me llena".

"Concuerdo. Estas son canciones para empezar el concurso, no para esta instancia. Estuvo correcto, bien hecho. El comienzo me transportó al teatro, porque son artistas, pero no me pasó mucho más", sumó Karina "La Princesita" (7).

El dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla, a su vez, indicó: "Todo el mundo sabe tu experiencia sobre las tablas, Carmen. Creo que los coaches deberían buscar canciones que toquen el corazón. Estamos en el final de un concurso largo y uno tiene que empezar a poner notas no tan respetuosas. Los artistas tienen que tratar de emocionarnos".

Moria Casán (8), en tanto, cerró: "A mí es una pareja que me gusta. A Carmen la veo muy integrada con su partenaire. Está segura. Lo que me gusta de ellos es que hay mucha química y se entienden, aunque el tema no sea bueno. Además, apenas comenzaron me transportaron al show de un gran hotel. Y si a mí me hacen volar, para mí estuvo bueno".

