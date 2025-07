Florencia Peña inicia acciones legales contra la productora de Marcelo Tinelli: “Estamos esperando que nos paguen”

Crece la incertidumbre respecto al futuro de LaFlia. Tras las versiones que aseguraban que los empleados fueron comunicados sobre el cierre de la productora vía Zoom, el propio Marcelo Tinelli salió a desmentir la información, argumentando que la empresa está bajo un proceso de “reestructuración de personal”, pero que sigue adelante con proyectos para la TV local e internacional. En medio de las especulaciones, algunas de las figuras que fueron parte del Cantando 2024 -la última producción de LaFlia para la televisión abierta- reclaman salarios adeudados. Tal es el caso de Florencia Peña, quien esta mañana confirmó que iniciará acciones legales contra la compañía fundada por Tinelli.

La primera en dar la información fue Marina Calabró. Este miércoles, la panelista de Lape Social Club (América TV) aseguró que la conductora del último Cantando demanda a la empresa de Tinelli porque “trabajó de septiembre hasta enero y le pagaron solo un mes”. Según la periodista, su hijo Juan Otero, que fue participante de dicho ciclo y se consagró como subcampeón del certamen, también se suma a la demanda, que sería por “muchos millones de pesos”.

Florencia Peña demanda a LaFlia por salarios adeudados

El tema continuó en Intrusos. “Se presenta mañana la demanda. Tomaron la decisión de iniciarle acciones legales a Tinelli porque le han ido mandando cartas documento como alertándolo y nadie las recibía ”, reveló Karina Iavícoli, panelista del ciclo de chimentos de América TV. “A mí me llegó, de muy buena fuente, que ya habría habido reuniones con las partes para acordar y negociar. Que fueron varios intentos hasta que a Florencia no le quedó manera”, acotó Andrea Taboada.

Por su parte, Paula Varela dio el nombre de la abogada en derecho laboral que lleva adelante la causa y aseguró que es la misma que llevo la causa de los videos íntimos de Florencia. “ Son dos meses que le adeudan a Florencia y dos meses a su hijo Juan. En el verano le habían dicho que pronto se iban a poner al corriente pero nunca lo hicieron, tampoco se le ofreció un plan de pago por eso llega a esta instancia ”, agregó la periodista.

Ante la repercusión que generó esta información, la propia Florencia Peña confirmó la información desde la pantalla de eltrece. “¿Te pagaron o no te pagaron?”, le preguntó Pampito, conductor de Puro Show, sin vueltas. “No, me deben, me deben”, respondió la actriz con cierta incomodidad que justo había sido invitada para repasar su carrera. “Yo intenté que no se filtrara, pero sí, a mí y a mi hijo nos deben y estamos esperando que nos paguen ”, expresó.

Mientras el conductor del matutino le contaba que a Luisa Albinoni le deben el mes de diciembre, Peña contó que en su caso la deuda es mayor: “ A mí me deben bastante, pero estoy yendo por la vía judicial; esperando que se resuelva antes ”, lanzó dejando en claro que nunca hubiera querido llegar a esta situación.

“¿Marcelo Tinelli se comunicó con vos?”, quiso saber Matías Vázquez. “ Yo hablé con Marcelo en el verano y él me prometió que se iba a poner al día ”, contestó Peña. “¿Le creés?”, indagó el conductor. “Bueno, estamos en julio”, bromeó la protagonista de Pretty Woman con cierta ironía. “ Yo creo, espero y quiero creer que él quiere ponerse al día . No es algo que está bueno que suceda porque, por lo que estoy escuchando, es algo que le está pasando a mucha gente, sobre todo, porque él es un hombre de los medios y me parece que él quiere seguir siendo un hombre de los medios”, agregó.

Tinelli salió esta semana al cruce de las versiones de cierre de LaFlia RS Fotos

Minutos después, el periodista le preguntó si le generaba rechazo ver que había estado de viaje con su novia por Europa en medio de esta situación. “Y es raro cuando hay tanta gente que está esperando cobrar… Yo no me sacaría la foto , pero esas son cuestiones personales”, opinó Peña. Y enseguida, la actriz y conductora aclaró que su demanda es a LaFlia, no a Tinelli. “Por lo que entendí, él ya no está más en el directorio. Pero bueno, todos somos laburantes. Yo amo lo que hago, pero también vivo de lo que hago. Y todos hicimos un gran esfuerzo. Fue un programa que costó mucho hacerlo porque eran muchas horas de grabación ”, remarcó.

Su paso por el Cantando no solo significó su debut en la conducción de un reality sino el poder compartir pantalla con su hijo Juan, quien estuvo en el ciclo como participante y llegó a la final, aunque el premio mayor fue para Pepe Ochoa y Sol Bardi. “Yo fui muy feliz y me llevo en el corazón para siempre lo que viví ahí con mi hijo Juan. Fuimos muy felices los dos ahí, ahora si me pagan estaría buenísimo”, confesó con humor.

Juan Otero se consagró subcampeón del Cantando 2024 Santiago Cichero/AFV

“¿Cambió tu relación con Tinelli cuando sus hijos dejaron de ser novios?”, preguntó una de las panelistas del ciclo, en referencia a la relación que unió a Juana Tinelli con su hijo mayor, Tomás. Tras advertir que nunca tuvo una gran relación con Marcelo, Peña contó: “Obviamente, Toto viajó mucho con él, Juana viajó mucho con nosotros; yo la quiero mucho, pero Marcelo es… Obvio que hablábamos, muchas veces yo la cubría a Juana con cosas que ella hacía y él no sabía. Pero bueno, Marcelo y yo no somos amigos. Siempre he tenido un respeto profesional por él y sé que él por mí ”, concluyó quien ha trabajado varias veces con el empresario.

El tuit de Luisa Albinoni

Otra de las figuras que fue parte del Cantando 2024 y a la que se le debe parte del sueldo es Luisa Albinoni, quien reaccionó luego de que Pepe Ochoa diera por confirmado el cierre de LaFlia el lunes, en el ciclo de streaming de Ángel De Bito en Bondi Live. “Hola, Marcelito, me acabo de enterar que cerrás LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?”, escribió la actriz en X, dejando en claro su malestar con el conductor y su productora.

Luisa Albinoni apuntó contra Marcelo Tinelli (Foto: Instagram @luisaalbinoni)

Esta mañana, la actriz habló ante las cámaras de Puro Show y se mostró bastante enojada. “ Yo estuve haciendo el Cantando en el 2024, terminé a mediados de diciembre y tardaron un poquito en pagar. Noviembre me lo pagaron a fines de abril ”, contó Albinoni sobre cómo fue su situación. “Uno reclama, espera, tiene confianza. Yo ya había trabajado con la empresa. Durante la pandemia había hecho otro Cantando y había escuchado algunas cosas de que no cumplían, no pagaban, pero yo siempre me llevé por mi propia experiencia, que fue excelente”, relató quien no dudó en aceptar cuando le propusieron volver a cantar el año pasado.