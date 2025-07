Luisa Albinoni, tras resolver su conflicto con la productora de Marcelo Tinelli: “Me sentí estafada y ninguneada”

A Luisa Albinoni le resultó beneficioso su exabrupto en redes sociales, en el que confirmó que LaFlia todavía le debía dinero por su participación en el Cantando 2024. Al día siguiente de la publicación del tuit destinado a Marcelo Tinelli -“¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?“-, le depositaron la mitad de su contrato, que era lo que le debían.

LA NACION habló con la actriz, que dio más detalles de lo sucedido, dijo que le hubiera gustado que Tinelli la llamara y que, a raíz de lo sucedido, la convocaron de un programa de televisión.

"Me sentí estafada, ninguneada", le dijo Albinoni a LA NACION, en referencia a los siete meses que tuvo que esperar para cobrar la parte del contrato que LaFlia le debía Mauro V. Rizzi (Fotografo) - LA NACION

-Valió la pena armar un poco de lío…

-Sí, porque me depositaron. No soy de ese estilo, no me gusta armar despelote, pero cuando leí en un tuit que cerraba la productora LaFlia, me sentí estafada, ninguneada. Tanto tiempo esperando… Siete meses . A finales de abril me pagaron una parte del contrato que había facturado en noviembre. Vi que venía lento todo, pero me faltaba la mitad del contrato. Y ya con una devaluación importante. Ya está, no soy de hacer juicios ni mandar cartas documento porque me parece una pérdida de tiempo y no quería pasar un mal trago. Mi abogado es Miguel Ángel Pierri, y si lo llamaba me iba a tener que pagar retroactivo y al día.

ME DEPOSITARON!!!!

GRACIAS POR EL AGUANTE!!

-¿Hablaste con Tinelli?

-No. En estos dos días me mandó mensajes a través de otras personas, pero no me llamó. Me hubiera encantado que me dijera que las cosas no andan bien y que esperara. No tengo problema, le doy la chance porque puede ser… Y además yo no vivo de ese contrato. No he parado y tengo mucho trabajo por suerte, de siempre. Pero te sentís una tonta, porque además me enteré que cerraba la productora y después dijeron que reestructuraba, que quedaron solo cinco personas. Yo soy una trabajadora y vivo de mi trabajo; ojalá que esto sirva para que les paguen a esas familias que se quedaron en la calle, porque es muy doloroso. La gente no trabaja por amor al arte. Me hubiera gustado que me llamara y me explicara . Entiendo que la situación es una debacle, pero podría haber avisado.

-A partir de tu tuit, ¿se contactaron otros colegas a los que también les debe dinero? Porque Florencia Peña contó que tampoco le había pagado ni a ella ni a su hijo...

-Sí, varios colegas me llamaron para solidarizarse, y que tampoco habían cobrado. Pero no voy a decir quiénes . Es triste que no te paguen porque todos estamos en el mismo barco. A algunos les puede ir mejor que a otros, pero no hay que quitarle al que vive de su trabajo. Lo que tenga él económicamente no me importa un pepino; lo único que me importa es que no cague gente . Cuando les va bien no me dicen “Luisa, tengo esta ganancia, toma te doy esto”, y ahora me querés hacer compartir la debacle del desastre porque te va mal...

-¿Volverías a trabajar con él?

-Pero por supuesto, porque sigo pensando que es un buen tipo. No lo puedo creer. Tengo 73 pirulos y podría ser mi hijo tranquilamente. Insisto, de verdad con él no tengo ningún problema y claro que volvería a trabajar, porque en este ambiente tenemos diferencias pero somos siempre los mismos, y si hay un negocio que va a redituar, lo hacés.

-¿Qué otras cosas hacés?

-Hace años que doy clases en el municipio de Malvinas Argentinas; son talleres de teatro para adultos mayores; mi alumna más joven tiene 50 años y la más mayor, 86. Son grupos grandes que hay que liderar. Y a raíz de esto, muchos compañeros se enteraron y estoy coacheando a algunos profesionales, y los ayudo a hacer un video, dirigirles algo. Y en teatro estamos con Carmen Barbieri haciendo Enemigas íntimas. Fue algo que se concretó cuando ella fue desafectada de eltrece, porque antes nunca teníamos tiempo. Es un espectáculo hermoso con el que estamos haciendo giras y ahora queremos ver si podemos quedarnos en Buenos Aires, porque Carmen está haciendo televisión y quizá ahora yo también.

-¿Qué vas a hacer en televisión?

-Es algo que surgió a raíz de este despelote, y bienvenido sea. Después voy a terminar diciéndole “gracias, Marcelo” (risas). Hay que trabajar siempre y no jubilarse, sentarse en una silla y contemplar la vida porque no es más que esperar a morirse . ¡No! Salí, viajá, jugá con tus nietos, hace natación, teatro. En el municipio todo es gratuito para la gente y hay muchas actividades.

-¿Cómo está tu hija Verónica?

-Divina. Tiene 20 años ya. Le interesa el área de salud; quería ser médica forense, pero se asustó porque son muchos años y entonces hizo algunos cursos: de extraccionista, de enfermería. Y ahora entra a la Universidad Austral a hacer la licenciatura en enfermería. Estoy feliz porque es mi vida, mi motorcito. Un sol. Es una bendición. Muchos me decían ‘qué buena obra’. Y no, la obra la hizo ella porque me dio la oportunidad de ser mamá y darme felicidad y amor. Siempre quise ser mamá.