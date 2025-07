Tras las versiones sobre el cierre de La Flia, Luisa Albinoni apuntó contra Marcelo Tinelli y fue tajante: “¿Me vas a pagar?"

En las últimas horas, se desató un escándalo alrededor de Marcelo Tinelli. Todo comenzó cuando Pepe Ochoa informó, en Ángel Responde (Bondi Live), el cierre de LaFlia. “Se lo acaban de comunicar a todos sus empleados. La productora de Marcelo Tinelli llegó a su fin. No existe más”, dijo. Rápidamente, el conductor lo desmintió y aseguró que la información era falsa: “La productora no cierra, sigue con los proyectos que tenía en curso para este año y para el próximo, tanto a nivel local como internacional”. Sin embargo, en medio del revuelo se desató otro conflicto cuando Luisa Albinoni apuntó contra Tinelli y le reclamó públicamente la falta de pago.

“Hola Marcelito me acabo de enterar de que cerrás LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?“, expresó Luisa Albinoni a través de su cuenta de X. El destinatario del mensaje fue Marcelo Tinelli, puesto que el año pasado la actriz participó del Cantando 2024 (América TV), programa que tuvo a LaFlia como productora y a Florencia Peña como conductora.

Luisa Albinoni apuntó contra Marcelo Tinelli (Foto: Instagram @luisaalbinoni)

En cuanto a los rumores del cierre de la productora creada en 2018, Ochoa fue quien dio la información y señaló: “La estructura era muy grande y las últimas producciones no ayudaban a sostener los costos. El Bailando estuvo muy bien, pero los números no fueron los que se esperaban. El Cantando tampoco generó mucho. Todo eso fue minando la sustentabilidad”.

“No sé de dónde salió eso... Lo tiraron al aire pero sin ningún fundamento. Seguimos trabajando con unos proyectos para el exterior y para un programa que estamos produciendo para acá, mucho más chico. El Bailando quedó discontinuado este año, por eso estamos haciendo una reestructuración de la compañía, pero LaFlia no cierra bajo ningún aspecto”, le aseguró Marcelo Tinelli a LA NACION. Asimismo, la Dirección LaFlia Contenidos S.A. lanzó un comunicado en el que se pudo leer: “Queremos informarles que la empresa se encuentra en un proceso de reestructuración interna, con el objetivo de ajustar la nómina para continuar con los proyectos nacionales e internacionales en curso para este año y los siguientes. Por lo anterior, desmentimos que la empresa esté cerrando”.

Marcelo Tinelli desmintió el cierre de LaFlia instagram.com/marcelotinelli

Pero, además del reclamo de Albinoni, en las últimas horas el conductor reveló que tuvo un fuerte cruce con Florencia de la V, quien en su programa Los profesionales de siempre (elnueve) habló sobre el cierre de la productora y, entre otras cosas, apuntó contra Tinelli y dijo: “El que pierde es el laburante, vos vas a seguir viviendo en Le Parc, tenés tus millones, tu casa y tu vida hecha. Pero el laburante, el que trabajó, es el que pierde, siempre”.

A partir de esto, el productor se pronunció en su canal de difusión de WhatsApp y, sin dar nombres, afirmó que “una conductora habló barbaridades mías porque según ella estaba cerrando mi productora (algo que es mentira)”. Aseguró que él le escribió “de muy buena manera porque le tenía un gran cariño”, pero se sorprendió con la respuesta: “Cuando me contestó después de muchas horas, ahí entendí por qué mucha gente se queda dolida por cosas que uno ni se entera, y siento que tampoco fueron así“.

Marcelo Tinelli compartió el mensaje que le envió Florencia de la V (Foto: Captura X/@AngeldebritoOk)

Según, lo que compartió, la respuesta de la conductora fue: “Hola Marcelo, ¿cómo estás? Si me tenías cariño lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. No hiciste más que meterme el dedo en el cul... desde que asumiste. Igual no soy rencorosa“.