Cantando 2020: la emoción de Gladys "La Bomba Tucumana" al cantar el primer tango del concurso Crédito: Prensa LaFlia

10 de septiembre de 2020 • 22:51

Este jueves, tras la polémica eliminación en el cuarteto, comenzó una nueva ronda en el Cantando 2020 en la que cada una de las parejas pudo elegir libremente qué tema interpretar, sin que deban ceñirse a un ritmo determinado. La primera pareja en salir al escenario fue la compuesta por Gladys "La bomba tucumana" y su hijo Tyago Griffo, que eligieron un tango: "Garganta con arena", el tema que Cacho Castaña le dedicó a Roberto Goyeneche.

"Hay que animarse", explicaron los dos. "Estábamos en un ensayo y cuando lo escuché cantar a mi hijo, rompí en llanto. Lo vi un hombre. Para mí es un honor poder vivir esto de poder cantar con él. Yo me siento su acompañante", reveló la intérprete de "La pollera amarilla".

"Lo que sentimos al cantar juntos no hay palabras para definirlo. Ella me dio este legado. Mis dos papás son cantantes, se conocieron trabajando. Yo me llamo Santiago porque ellos se conocieron en la provincia de Santiago del Estero", sumó el cantante.

"Es un hijo hermoso. Me trajo el título a los 16 años, algo que yo le había pedido... Yo no pude terminar el secundario y para mí era muy importante que él pudiera hacerlo", explicó Gladys, muy emocionada.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). La cantante, que en los años noventa lanzó su disco Heavy Tango, expresó: "Cuando te vi que estabas tan emocionada, estuve a punto de decirte que guardes esa emoción para la actuación. Eso te debilita. Cuando emocionamos en el escenario, no es por cosas personales, porque para eso está el analista. De todos modos, tenés más tango de lo que creés. La voz te ayuda, Gladys. Tyago, dicen que el tango te espera... Todavía sos muy joven. Dicen que para cantarlo, te tienen que haber pasado varios trenes por encima. Es uno de los géneros musicales más valientes, junto con el flamenco, te obliga a mostrar las heridas. Todavía sos muy joven para eso. Ella, a pesar de haberte cedido el protagonismo, es más tanguera que vos",

"El tango hay que saber contarlo además de cantarlo... Creo que les jugó una mala pasada haberse emocionado antes, porque se disparó otra pista mientras cantaban. Y hay que saber seguir cantando frente a eso. Algo le pasó a Gladys, en otro momento, que se olvidó la letra en el estribillo. Toda esa suma de cositas hizo que no saliera tan bien como podría haber salido", sumó Karina "La Princesita" (6).

Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto, agregó: "Les faltó concentración. Para meterse en estas letras hay que estar concentrado. Es normal que con la emoción y los accidentes uno pierda el hilo. Coincido con Nacha en que el tango te espera. Tyago es un gran cantor, pero faltó concentración. Ustedes tienen un buen nivel, son lo dos cantantes. Ojalá pudiéramos pedirle eso a todos".

Por último, Moria Casán (8) indicó: "Adoré a esta pareja porque tiene verdad, tiene vida vivida, amor y pasión. Todo lo que hicieron sin parar, lo hicieron sin parar. Él es un caballero y ella una dama, una gladiadora; viene de abajo y sigue planteando batallas".