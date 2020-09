Cantando 2020: Esmeralda Mitre obtuvo el puntaje más bajo de la ronda

Esmeralda Mitre interpretó "A Little Respect" Crédito: Prensa LaFlia

Una nueva gala del Cantanto 2020 encontró a Esmeralda Mitre enfrentando un puntaje muy bajo, que amenaza con dejarla afuera del certamen. Luego de saludar a Ángel de Brito y Laurita Fernández, Esmeralda entró cantando "Joe le taxi", la canción francesa que siempre la acompaña cuando llega a la pista.

Intrigada por el tema, Laura le pidió si podía contar qué decía la letra, y de ese modo Esmeralda hizo una traducción en simultáneo, contando la historia que relata esa pieza. Luego de ese momento, y junto a Nell Valenti, la pareja interpretó "A Little Respect", de Erasure.

Al momento de puntuar, Nacha Guevara fue muy severa y aseguró que se aburría con las participaciones de Esmeralda, y concluyó: "Hay desafinadas en los agudos" (3). En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda coincidió en que el número presentó muchas desafinaciones: "No me ha gustado en absoluto" (3). "Me equivoqué, salió mal" expresó la participante, que reconoció que no fue su mejor gala: "Si me quieren mandar de entrada al duelo, estoy de acuerdo".

Por su parte, Oscar Mediavilla opinó: "Estamos en un concurso de canto, y uno debe evaluar el canto. Y no me gustó lo que hicieron, podrían haber afinado un poquito mejor. Lamentablemente no los puedo acompañar con una nota muy alta" (3). En el cierre, Moria Casán también destacó que hubo desafinaciones: "El falsete me hizo daño al oído. Fue duro, amor mío. Lamentablemente, esta vez no me gustó mucho" (voto secreto). De ese modo, Esmeralda recibe un total muy bajo, que la lleva directo a la zona de duelo.

