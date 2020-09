Cantando 2020: Floppy Tesouro volvió a enfrentarse a Karina "La Princesita"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 01:44

Después de haber expresado en Los ángeles de la mañana que Karina "La Princesita" da devoluciones destructivas, regresó a la pista Floppy Tesouro, pero no pudo evitar referirse una vez más al conflicto que mantiene con la intérprete de "Corazón mentiroso". "Me molestó que dijera que la discusión conmigo era pedorra y que no pidiera disculpas", expresó.

"No entiendo por qué tendría que pedir disculpas. Jamás dije que ella era pedorra ni que las discusiones con ella lo eran. Me preguntaron por qué no miraba a Mariana Brey y a Floppy Tesouro y dije que me parecía pedorro tener que responder eso. Ojalá algún día ella pueda tener una previa sin tener que buscarme pelea", cerró la jurado.

Pero la participante insistió: "Tendría que pedirle disculpas a Moria Casán, porque dijo que había amiguismo". Y la respuesta de Karina no tardó en llegar: "Yo nunca di nombres. Vos pensás que todo gira en torno a vos. Moria sabe que no tengo dos caras, si tuviera que decirle algo, se lo diría sin problemas".

Luego, sí, junto a Pablo Torturiello, la ex Gran Hermano interpretó una versión de "Deseo de cosas imposibles", de La Oreja de Van Gogh. Tras escucharlos, Nacha Guevara (7) expresó: "A mí no me molesta que se queden quietos al cantar una canción. Floppy cantó poco en relación a Pablo. Estuvo distribuido raro. La afinación estuvo un poquito mejor, pero se le escaparon algunas notas. Pablo cantó muy bien, fue sentido, afinado. Creo que fue la vez que mejor lo he escuchado. Floppy tiene que mejorar. Estuvo bien, pero el que llevó la posta fue él".

"Pablo, es hermoso lo que hacés, porque no solo cantás bien sino que transmitís. Con Floppy lo que hay que trabajar es el final de las frases. Estuvo mejor, he notado un progreso, pero le falta más interpretación", sumó Karina (6).

Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda de género libre, agregó: "Los vi concentrados, compenetrados. Hoy me gustó lo que hicieron. Por ahí hubo un detalle en algún final, pero vendieron muy bien la canción".

"Para mí estuvo genial. Hay otra Floppy más segura, con otra energía. Te escuché fantástica y te entendí todo. Siempre con una sonrisa maravillosa con sus labios rojos. Estuvo muy bueno. Me gusta porque tienen verdad y son respetuosos. Que digan que sos mi preferida, me chupa un huevo todo", cerró Casán (9).

Conforme a los criterios de Más información