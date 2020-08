Flor Torrente protagonizó una gran noche en el Cantando Crédito: Prensa LaFlia/ Jorge Luengo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 00:41

La velada del jueves comenzó con un número que ya se había anunciado otras noches, pero que por cuestiones de tiempo debió ser aplazado. La actriz Flor Torrente se presentó junto a su compañero Michel Hersch, y ambos interpretaron "Dos días en la vida".

Sin mucho prólogo y luego de un diálogo muy breve con Laurita Fernández y Ángel de Brito, Flor presentó la canción y se encontró luego con los elogios del jurado. Nacha Guevara los felicitó por el look y les dijo: "Ustedes cuidan eso. Porque eso determina la conducta. Hay actores que no encuentran los personajes hasta que no tienen los zapatos adecuados. Me gusta que se caracterizan de acuerdo a lo que van a hacer, pero tuve dificultades para escucharlos, la pista estaba muy fuerte. La segunda mitad fue mejor que la primera, entraron medio achicaditos y después agarraron más velocidad. Bien, me gustó más la presentación anterior igual" (7).

Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda confesó que le pareció mejor esta segunda vuelta de Flor: "Me gustó escucharlos y verlos también, Vocalmente estuvo súper correcto, me gustó" (8). En su turno, Pepe Cibrián Campoy solo comentó: "Increíble. Me pareció que no entendí nada de lo que dijeron, parecía que hablaban en ruso. Hay un problema de dicción, no entendí nada. Pero hubo mucha alegría, mucha personalidad, son guapísimos" (voto secreto).

En último lugar, Moria Casán aseguró que vio mucha garra, y le expresó a Flor: "Tuviste un desafine, una cosa rara que me desarmonizó un poquito, pero me gustó cómo conectabas con él. No entendí mucho la dicción, pero me gustó mucho más que la otra vez, tienen un look moderno, ustedes son modernos" (7).