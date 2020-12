Cantando 2020: Gladys "La Bomba Tucumana" empezó la noche llorando y terminó festejado Crédito: Prensa LaFlia

Luego de haber sido salvados por el jurado en la última eliminación, volvieron al escenario de Cantando 2020 Gladys "La Bomba Tucumana" y Tyago Griffo. Antes de brindar su show, juntos vieron la cámara oculta que tuvo a la intérprete como víctima y al responsable de su vestuario, Gerardo Casas, como cómplice. "Me acababa de ver con él y nos amamos. Buscaron a la persona ideal", explicó la cantante de "La pollera amarilla" que, mientras veía el tape, volvió a romper en llanto, como ocurrió en medio de la "broma".

"Lo hicieron muy bien porque nunca sospeché nada. Es alguien a quien quiero muchísimo, siento una unión con él muy fuerte, y como decía cosas que no eran ciertas, me venía al alma ese dolor", explicó.

La cantante también reveló que no se siente cómoda con la calificación que suele darle el jurado: "Siento que a veces me ponen un puntaje correcto, 6, 5, 4. Nunca un 10. Mi hijo es el mejor cantante del programa y merece ganar. Le guste a quien le guste, yo vendí millones de discos". Además, expresó su admiración por las otras tres mujeres de la música tropical que participan del Cantando: "En este programa se la conoció a Ángela Leiva, la mejor del país, y tuve las suerte de conocer personalmente a Rocío Quiroz y a Karina "La Princesita' y las adoro a las tres, pero tengo más relación con Ángela".

Luego, sí, junto a su hijo, brindó una versión de "No me doy por vencido", de Luis Fonsi. Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "Muy bien cantado. En los agudos, Gladys está mucho mejor que al principio. Están mucho más empatados. Pero no sé si por un problema de sonido, en un momento estaba muy atrás su voz. Buen trabajo".

Flavio Mendoza (10), que esta noche reemplazó a Karina "La Princesita", indicó: "Me encantó, pero en un momento Gladys se olvidó la letra y la salvó su hijo. Tyago la sufre tanto a veces, no quiere que se pelee. A mí es una pareja que me encanta. Tyago es muy talentoso".

El dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla, agregó: "Lo que pasa cuando cantan ustedes, que vienen de la música tropical, es que cuando se meten con otros estilos, algunos lo pueden hacer de taco y otros no tanto. ¡Qué difícil es estar en esta pista! De la gente que escuchás cantar en la radio, la mayoría no podría estar acá. Quizá Gladys sea a la que más le cuesta salir de la cumbia, porque hace 37 años que es una referente de ese tipo de música. Quizá en algunos ritmos le cuesta más, pero nadie la puede cuestionar en lo que hace".

"Felicito a Pablo García, el coach, porque logra que ellos brillen cada vez más. En las últimas semanas, la garganta de ella comenzó a aclarar y mejoró su autoestima, y además, venía de estar llorando. A ella la tiene que descubrir un director de cine, porque tiene todo para hacer un papel dramático", cerró Moria Casán (10). De esta manera, consiguieron el puntaje más alto en lo que va de la ronda.

