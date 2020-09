Cantando 2020: inesperado "posible romance" dejó a todos sin palabras

Cantando 2020: un nuevo e inesperado romance dejó a todos sin palabras Crédito: Prensa LaFlia

Luego del debut de Charlotte Caniggia en Cantando 2020, llegó el turno de Lizardo Ponce y su compañera, Lucía Villar. "Esta canción la canté junto a Sebastián Yatra en un vivo", recordó, medio en broma, medio en serio, el influencer que, junto a su equipo, eligió entonar una versión de "Cristina", uno de los éxitos de cantante colombiano, en esta ronda de género libre.

Luego de que la producción pusiera al aire un afectuoso saludo para el influencer de parte del intérprete original del tema, el conductor, Ángel De Brito, indicó: "Sos muy internacional. Sos el nuevo Juan Alberto Mateyko". Entonces, Ponce reveló que desde su incorporación el concurso, viene recibiendo consejos de Tini Stoessel y de Oriana Sabatini.

En otro tramo de la previa, De Brito quiso saber si los dos participantes se encontraban solteros. Ante la respuesta positiva, le preguntó a la cantante si le gustaba alguien del certamen. "Sí, pero no te voy a decir quién es", respondió Villar, risueña.

Tras escucharlos cantar, Nacha Guevara dio su devolución: "Hay un progreso en la actitud y en la caminata de Lizardo. No en el canto. Ella entró muy nerviosa, hubo desafinaciones". Lucía, entonces, explicó que se había puesto nerviosa por la pregunta que le hicieron antes de cantar, y ante la insistencia de De Brito, terminó confesando que quien le gusta es Pablo Turturiello, el compañero uruguayo de Floppy Tesouro.

En ese momento, Turturiello se hizo presente en el estudio y confesó que a él también le gusta Lucía. Tras el inesperado momento romántico, Guevara siguió con su devolución: "Fue raro. Si ella estaba pensando en su príncipe azul, que le queda a Lizardo...", se preguntó, y los calificó con un 6.

Karina "La Princesita" (6), a su vez, consideró: "A mí me gusta mucho el estilo de Lucía, pero esta noche me gustó más Lizardo, porque se mantuvo cerca de las notas. A Lucía, en las más altas, no se la escuchó bien, estuvo al borde y no se sintió lindo. De todos modos, valoro que él, sin ser cantante, se haya jugado con una balada".

"Quizás en la parte esa que señala Karina, hubiese sido mejor que hicieran alguna armonía", opinó Oscar Mediavilla, dueño durante esta ronda del voto secreto. Y agregó: "De todas formas, a él este ritmo le queda bien, porque es más hablado que cantado. Al principio estuvo temeroso".

Por último, Moria Casán (8) expresó: "Estamos asistiendo al reality de Lizardo... Esta vez, estuviste híper relajado y se notó en tu actitud corporal. Me pareció que la voz de Lucía no sonó bien, pero si se ha emocionado así, es porque está muy enamorada".

