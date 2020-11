Cantando 2020: Jey Mammon cantó "Vivo por ella" y se llevó un buen puntaje Crédito: Prensa LaFlia

20 de noviembre de 2020 • 00:37

Quiso el azar que Jey Mammón y Carla del Huerto tuvieran que interpretar, en esta nueva gala de Cantando 2020, "Vivo por ella", el clásico de Andrea Bocelli y Marta Sánchez.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (9). "Muy bien. Algo chiquito para Jey: no lo solfees tanto, sobre todo al principio. Es algo que suelen hacer los pianistas, vos no lo tenés mucho, pero hoy apareció", recomendó la artista.

La dueña del voto secreto, Karina "La Princesita", afirmó: "Siempre me gusta lo que hacen. A mí, como a todos los que nos dedicamos a la música, esta canción me emociona. Y en este caso, no sentí emoción, pero me gustó. No puedo decir que estuvo mal hecha, porque son dos excelentes cantantes".

"Tenés un look Cornelio Saavedra. Muy patriota. Ella le puso garra, llegaba con dificultad a algunas notas, pero le puso garra. Él estuvo raro", comenzó, en broma, Oscar Mediavilla (9). Y continuó: "Tengo que reconocer que tienen un nivel muy parejo. Me encantó. Jey, podrías dejar que fluya más el corazón y no estar tan pendiente de seguir la línea melódica. Merecen cosas buenas".

Por último, Moria Casán (8) expresó: "Estuvo bueno. Me gusta lo que hacen, pero les falta un poco de pasión. Me gustaría más emoción. Estuvieron muy bien".

