Cantando 2020: Jey Mammón reversionó un clásico de Queen y arrasó

Jey Mammón triunfó con su versión de "I Want to Break Free" Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 01:28

El multifacético Jey Mammón asumió un difícil desafío, cantar "I want to break free" de Queen, y, a pesar de todos los pronósticos, él junto a la cantante Carla del Huerto dejaron sorprendidos al jurado. Cuando llegó al estudio, Jey le dijo a Ángel de Brito y a Laurita Fernández: "El otro día dijiste que no hay que explicar mucho, pero voy a explicar que este tema en inglés ya lo teníamos elegido. De la producción nos dijeron que no podíamos cambiarlo, pero sí podíamos hacerlo en español. Pero cantar "Yo quiero ser libre" no, así que esto se lo dedicamos a Marcelo".

En la devolución, Nacha Guevara dijo sobre el tema: "Cuando vi la canción dije: "¿Qué va a pasar?". Pero me gustó mucho que tocaras el piano, la seguridad que te da eso. Te dio el apoyo, la verdad que me gustó mucho. Una versión que pensé que iba a ser temible, porque Freddie Mercury es Freddie Mercury. No hace falta hacer fuegos artificiales, fue despojado y preciso" (9). Luego Karina "La Princesita" Tejeda opinó que la segunda mitad de la canción los encontró más cómodos: "Al principio estaban un poco inseguritos, pero me gustó, aunque no sentí lo que creí que iba a sentir" (7).

En su turno, Pepe Cibrián Campoy se mostró también muy entusiasmado: "Hay canciones que son himnos, este es uno. Por eso lo cantaste como se tiene que cantar, en inglés. No hay traducción a eso" (voto secreto).

En último lugar, Moria Casán también los felicitó por el desafío de interpretar un tema de Queen: "Me encanta tu voz Jey, la de Carla es maravillosa, pero vos sos la cantante. Me pareció que siempre estuvieron cómodos. No sentí nada que me hiciera ruidito en el oído. No me hubiera imaginado esta canción tipo Pimpinela, se escuchó bien, realmente me gustó" (8). De ese modo, Jey y su compañera Carla triunfaron y se despidieron con un gran puntaje.