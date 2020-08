Melina Lezcano y Juan Pérsico recibieron buenas críticas, aunque con algunos detalles Crédito: Prensa LaFlia

1 de agosto de 2020 • 01:53

Una nueva noche del Cantando por 2020 marcó el punto final de un debate de larga data, que ayer tuvo uno de sus episodios culminantes. Se trató de la discusión entre Ángela Leiva, en la que acusó hace tiempo a Karina "La Princesita" Tejeda por presuntamente boicotear su carrera, algo que la jurado del certamen negó rotundamente.

Todo comenzó en el marco del número musical protagonizado por dos de los Agapornis, Melina Lezcano y Juan Pérsico, baterista de esa banda que se animó a cantar en el marco del reality. Ellos presentaron "Ahora te puedes marchar" de Luis Miguel, y su número fue medianamente bien recibido por el jurado.

En la devolución, Nacha Guevara confesó "adorar la canción, me encanta", y luego le preguntó a Juan qué tocaba, porque había "problemas de afinación raros, por momentos afinás y por momentos no". Cunado debió opinar sobre la unión de las dos voces, consideró que eso generaba "una afinación muy desagradable, lamentablemente esto a Melina le hizo perder mucho. Esto está verde, faltan dos o tres horneadas" (6).

Cuando Karina tomó la palabra, Ángel de Brito dio pie para hablar sobre lo ocurrido con Leiva, y Pérsico se animó a opinar: "En esas cosas decide la gente. El productor decide en base a lo que la gente quiere, a lo que la gente busca en ese evento, y no creo que un artista pueda condicionar a un productor". Por su parte, La Princesita aseguró: "Yo me defendí de una acusación y para mí el tema terminó ahí. Me puse mal porque me parece un poco injusto que al final a la persona que agreden, cuando se defiende, pasa a ser mala. Para ser buena tenés que ser sumisa. Prefiero que me digan mala, porque no pienso bajar la cabeza nunca más".

Sobre la puntuación, ella dijo que Melina tiene "mucho escenario", aunque consideró que no cantaron según "la tesitura de Meli", y observó que el número se adaptó al registro vocal de Juan (6). En su turno, Pepe Cibrián Campoy destacó que "se nota que Juan hace un mes que estudia canto", y le aconsejó dejar de cantar con el micrófono porque eso "amplifica los errores", una mirada que desorientó a los especialistas (5).

En el cierre, Moria Casán fue tajante y lanzó: "No brillaron, muy desarmadito todo. Me falta un poco la cosa ochentosa, algo más brillo en las voces, y vos Melina lo hiciste en otro tono dificilísimo" (voto secreto). De esa manera, en su debut Agapornis se llevó un total de 17 puntos.