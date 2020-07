Karina "La Princesita" aprovechó para reprocharle a Ángela Leiva una grave acusación Crédito: Captura de video

31 de julio de 2020

Todo parecía indicar que con la presencia de Brian Lanzelotta y Ángela Leiva llegarían la cumbia y la alegría a Cantando 2020, pero nada de eso ocurrió. Para su debut, el exparticipante de Gran Hermano y su compañera eligieron brindar una versión de "Olvídame y pega la vuelta", el clásico de Pimpinela, que recibió elogios de los cuatro miembros del jurado. Sin embargo, la buena performance perdió protagonismo frente a la fuerte discusión que mantuvieron con Karina "La Princesita".

"Ángela, cantás como la gran p... Tenés un vozarrón y sos muy expresiva. Brian cantás muy bien, también, pero te faltó interpretar el conflicto, no te comunicaste con lo que ella te enviaba como mensaje. La regla es estar muy pendiente del otro cuando uno actúa, no de lo que hace uno, es como un partido de tenis: tenés estar atento al otro porque estás obligado a hacer algo con lo que él te envíe. Por lo demás, estuvo muy bien", expresó Nacha Guevara (8).

"Me pone muy contenta que gente de la música tropical esté acá", empezó su devolución Karina "La Princesita", pero fue interrumpida por Ángel de Brito, que le preguntó sobre el conflicto que existe con su colega. Y entonces, la jurado aprovechó para aclarar un viejo asunto con Leiva: "Hablaste en todos los programas mal de mí. Te burlaste de mí como cantante, especulaste sobre si cuando empecé a salir con uno de mis novios todavía estaba con otro.. Pero todas esas para mí son pavadas. Ahora, si es real la bandera blanca de armonía que decís que traés, me gustaría que te puedas retractar de las acusaciones que hiciste sobre mí. Dijiste que por mi culpa y mi envidia te tuviste que ir a Bolivia a vivir, porque yo llamaba a los empresarios para que no te contraten", le recordó.

"Me parece grave meterse con el trabajo de otro. Yo nunca lo hice y todavía hay gente que me lo recrimina, porque lo que vos dijiste. Yo no dudo que te hayan puesto trabas, y de hecho lo vi. Te apoyo como cantante y como mujer, pero me parece injusto que me hayas echado la culpa", finalizó.

"A mí me llegaba esa información y yo creía lo que me decían" se justificó Leiva, disculpándose, aunque se negó a revelar quién fue la persona que le aseguraba que Karina era la responsable de su falta de trabajo. "En su momento no hablaste de un supuesto y te jactaste de tener pruebas y me parece muy injusto. Sos la primera artista que me puso la piel de gallina en este concurso. Acepto tus disculpas. Como yo soy muy profesional voy a dar mi devolución: por ahí tenía menos fe en Brian, porque es difícil estar a la altura de Ángela, pero estuvo bien. Fueron los que más me gustaron hasta el momento".

Ofuscado, el exparticipante de GH, entonces, le recordó a la jurado un episodio en la casa de Sergio Kun Agüero en el que aseguró que lo trató "de manera soberbia", algo que inmediatamente fue desmentido por Karina. "Esa es tu verdad, y para mí no fue así, yo recuerdo que estuvimos hablando toda la noche. Lo que yo estoy tratando de aclarar con Ángela fue una acusación que ella hizo pública, no un hecho de la vida privada que puede haber sido entendido de distinta manera", le explicó.

"Es tanto lo que han hablado que me olvidé de lo que hicieron. Angela es alucinante lo que hizo, pero lo de Brian también estuvo bien. Me parece un trabajo de primerísimo nivel. Les puedo asegurar, después de dos cánceres, que todo esto es al pedo", sumó Pepito Cibrián (10), en referencia a todas las discusiones que se produjeron durante la noche.

"Una pareja con juego y hambre. Leiva, sos una bomba. Tenés una interpretación y una pisada escénica que te vuelve una especie de Isabel Pantoja. Brian se entrega, me gusta su verdad. Me gusta esta pareja, tienen una gran potencia. Dos cosas para corregir: Ángela, no se te tiene que escapara tanto la solista y mirás mucho al piso. Brian, siempre tratá de ascender, pero sin boicotearte ni subestimar a la persona que tenés al lado", cerró Moria Casán, dueña del voto secreto.

Luego, por primera vez en esta primera semana al aire, los participantes volvieron a cantar para cerrar el programa. Con 28 puntos, Leiva y Lanzelotta consiguieron la posición más alta de la primera ronda.