Karina La Princesita calificó la performance de Floppy Tesouro con un cuatro tras un tenso cruce en la noche del Cantando 2020

Lejos de haberse apaciguado las aguas entre Floppy Tesouro y Karina "La Princesita" Tejeda en la pista del Cantando 2020, la participante y la jurado volvieron a enfrentarse tras la devolución que la cantante tropical hizo en relación al desempeño de la concursante.

En lo que fue el momento más tenso del programa de anoche, las chispas saltaron cuando Karina expresó que la interpretación realizada por Tesouro junto a Pablo Turturiello del tema "Con altura", de Rosalía y J Balvin, no le había convencido.

La dupla recibió el puntaje más bajo otorgado por el jurado a lo largo de la velada, a pesar de que su performance fue elogiada por Nacha Guevara, por Oscar Mediavilla y por Moria Casán por la puesta visual y coreográfica y el vestuario elegido por la pareja para la ocasión.

Sin embargo, la devolución de Karina desentonó con la de sus compañeros. "Para mí, Rosalía es lo mejor que ha salido en este último tiempo en la música. Y es lo mismo que cantar Queen o Michael Jackson: ustedes plantearon algo distinto, más beboteado. Te queda lindo, pero al conocer la canción de Rosalía, a mí no me gusta, le bajaron un tempo, algo musical, comparado a la pista Rosalía... Lo lamento, no me gustó", expresó la jurado.

Ante las caras de reprobación que mostró la concursante y las expresiones de algunos de los presentes, Karina preguntó: "¿Puedo decir mi opinión? No me gustó", reiteró y calificó la puesta con un 4.

"Capaz te gusta Rosalía y yo no", la desafió Floppy. "Es que decís que no esperabas menos de mí", le retrucó Karina. "Es como que yo me quede con tu pedorro", insistió Tesouro.

A continuación, las palabras de Oscar Mediavilla contribuyeron a calmar el ambiente. "No creo que sea un problema de la pista, quien está acostumbrado a escuchar un tema que te gusta mucho es difícil que uno no evite comparar. De todas maneras, me parece que estuvieron bien y coincido con Nacha en que hay una mejora, un crecimiento en ustedes. No hubiera elegido esta canción ni en pedo, te metés en un trabalenguas que hay que saber hacerlo bien, tener el swing para decirlo, es complejo, pero considero que hay un crecimiento", manifestó el jurado y puntuó a la pareja con un seis.

Floppy Tesouro y Pablo Turturiello eligieron para su performance el tema "Con altura", de Rosalia y J Balvin

Moria, que mientras Karina hablaba le reprochó que "nunca le gusta nada" de lo interpretado por Tesouro, se expresó en la dirección contraria. "Son muy sexies y muy televisivos, hacen bien a la vista y a mí no me hicieron mal al oído. Me gusta que lo susurraron. Siempre me gusta Floppy y la veo muy comprometida", argumentó.

Tras ello, Karina alzó la voz y fue irónica dirigiéndose a Casán: "¡A vos te gusta siempre!". "Y bueno, a ella le gusta, mamu", le espetó Floppy. "No, mami, no. Es una cosa nuestra. Tranquila", la cruzó finalmente Karina.

La panelista y la intérprete de "Corazón mentiroso" mantienen un conflicto desde el comienzo del certamen. Floppy ha acusado a Karina de dar devoluciones destructivas y llegó a manifestar, entre otros comentarios, que le molesta que la jurado "dijera que la discusión" con ella "era pedorra".

