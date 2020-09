La jurado ve al matrimonio cada vez más lejano. Crédito: Jorge Luengo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 01:07

A pesar de tener una extensa carrera sobre su espalda, el Cantando 2020 ha revelado a una Karina Tejeda diferente, ya no es la misma Princesita que el año pasado recorría la pista timidez, como pidiendo permiso. Ahora, en su rol de jurado, ha creado una imagen avasallante, en el mejor de los sentidos.

De presencia imponente, con modelos jugados que resaltan su figura, inteligente, filosa y a la vez precisa en sus devoluciones, Karina se ha convertido en uno de los personajes más atractivos del programa. Incluso cuando deja a un lado su costado más combativo para abrir su corazón.

Fue cuando Ángel de Brito hizo referencia a un posteo de la cantante, donde dudaba que alguna vez fuera a casarse. La Princesita explicó: "Todas mis amigas han tenido marido y yo no. Y me pregunté '¿Será que voy a tenerlo alguna vez'. Porque ya con 34 siento que no me va a pasar. No porque sea tarde, sino porque soy muy negativa".

Desde Laurita Fernández hasta Miguel Ángel Rodríguez (expectante por su devolución) todos se apuraron a decirle que no tenía por qué decir eso, con lo joven que aún es. Y ella, con tono de resignación y un poquito de melancolía contó: "Realmente no sueño con eso, pero si llega me gustaría una buena propuesta romántica, tipo que se arrodille. Y que cante o no es lo mismo, que haga lo que le salga del corazón".

El tema siguió con Dan Breitman en la pista, o más específicamente con su compañera, Florencia Anca, que ya en galas anteriores había contado que estaba buscando novia. "Karina me encanta, me gusta un montón. Es divina, mirá la sonrisa que tiene", dijo la participante mientras la jurado le agradecía el piropo, aun poniéndose un poco colorada. Flor selló el momento dedicándole a la Princesita una estrofa del bolero "Bésame mucho", cantado a puro sentimiento.