Cantando 2020: la lapidaria crítica de Moria Casán para Cande Molfese y Federico Salles Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 00:36

La segunda pareja en salir a escena en la tercera noche del Cantando 2020 fue la compuesta por los actores Cande Molfese y Federico Salles. "Estoy nerviosa, contenta y agradecida. A mí me encanta cantar y tengo un compañero espectacular", se presentó la ex Violetta. "Estoy feliz de estar acá con Cande, estamos muy felices de estar en esta aventura"; sumó Salles.

A diferencia de lo que ocurrido minutos antes con Gladys "La Bomba Tucumana", los participantes no tuvieron previa. Instados por los conductores, Laurita Fernández y Ángel De Brito, se ubicaron en el escenario y brindaron una versión de "Si tú no estás aquí", de Rosana.

Luego de escucharlos, llegó el momento de las devoluciones del jurado. La primera en hablar fue Nacha Guevara (7). "Fede canta muy bien y se llevan muy bien, pero estuvieron muy pendientes de las notas y los arreglos. Correcto siempre es el punto de partida, no de llegada. Hoy estuvo muy correcto y ustedes pueden hacerlo mucho mejor, con más corazón. Siendo actores están entrenados para eso", expresó.

Karina "La Princesita" (8), agregó: "Coincido con Nacha. Esperaba emocionarme más por lo que dice la letra. Estoy contenta de que el público pueda conocer a los verdaderos talentos. A Cande ya la conocen muchos por Violetta, pero que Fede esté acá es genial, porque esta es una gran plataforma. Sentí que Cande tuvo algún problema de tensión en el cuello. Debería trabajar más el vibrato y que no queden caladas las notas al final de las frases".

"A Fede lo conozco desde que era un niño. Yo soy un hombre de teatro, por eso no puedo entender cómo no interpretan. No sentí matices, no sentí un diálogo de amor, le faltó ternura. Bajen, menos es más. Los dos son muy talentosos. Tendrían que matizar para que cuando venga el agudo fuerte, no vengamos de mil aguditos, y que nos sorprenda", agregó Pepito Cibrián (8).

Moria Casán, dueña durante esta ronda del voto secreto, se quejó de que al ser la última en dar su devolución no tiene tiempo para explayarse. De todos modos, expresó: "Los felicito por el look. Es un placer saludarlos. Me parece que hay un prejuicio en la comedia musical que es la falta de expresividad. Les falta corazón a casi todos. La gente que hace comedia musical también es prejuiciosa con los cantantes, porque se creen más formados. Yo los escuché y no me pasó nada. Me distrajeron los bailarines de atrás que casi se caen dos veces".