Cantando 2020: Laura Novoa debutó con su nuevo compañero, pero quedó eliminada

Luego de sufrir la renuncia de su antiguo compañero, Laura Novoa volvió a la pista del Cantando 2020 junto a su nuevo socio de pista. Laurita Fernández y Ángel de Brito presentaron a Diego Cassere, al que le preguntaron si era cierto que no veía televisión. Entre risas, él confesó: "Es así. Hace muchos años que no veo tele. Una vez estaba almorzando con mi vieja y le dije que me iba a comer a mi habitación, porque me hacía mal lo que veía. Igual no es que vivo en un termo".

Con respecto a cómo se siente ante el desafío de cantar junto a un nuevo compañero, Laura expresó: "Estamos como muy asustados". Cuando Ángel le preguntó si prefería a Diego por sobre Patricio Arellano, ella solo respondió: "Me siento bien trabajando, y no quiero hablar más de lo otro. Profesionalmente me siento súper feliz".

Luego de interpretar "Palabras, palabras", la devolución del jurado fue muy severa. Nacha Guevara felicitó a Diego por su debut, pero sobre Laura opinó: "No te veo progresar. Veo los mismos problemas, la misma falta de energía. Lo siento" (5). Karina "La Princesita" Tejeda aplaudió también al nuevo compañero de Novoa: "Pusieron actuación, pero en cuanto a la afinación de Laura no hay avance, aunque sí se te ve disfrutando más. Y voy a subir un puntito por eso" (6).

En su turno, Oscar Mediavilla consideró también que la afinación "está muy débil", y destacó: "Diego hizo lo que pudo, fue interesante, pero en realidad me parece que no estamos a la altura de un avance como el que al menos en mi caso pretendo" (3). Por último, Moria Casán saludó a Diego y lo elogió por su energía, pero consideró que la performance de Novoa fue muy floja (voto secreto).

Las severas devoluciones le significaron a Laura ir al duelo, y en esa instancia repitió el número. Pero el jurado eligió no salvarla, y debido a eso fue directo al voto telefónico contra Agustín "Cachete" Sierra. En esa votación, el actor logró imponerse y de ese modo, Laura fue eliminada del Cantando 2020.

