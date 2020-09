Cantando 2020: Laura Novoa y un emotivo homenaje a Pepe Novoa

Laura Novoa cantó en homenaje a su papá Crédito: Prensa LaFlia

15 de septiembre de 2020 • 01:39

Una de las concursantes más elogiadas del Cantando 2020 es Laura Novoa. Acompañado del cantante Pato Arellano, la actriz le confesó a Ángel de Brito y a Laurita Fernández, que la canción elegida iba a ser un homenaje a su padre, Pepe Novoa: "Yo lo quiero como papá, yo aprendí a ser actriz gracias a él, pero además él es un ser político, ayuda mucho a los actores y eso me llena de orgullo".

Después de cantar "Dale alegría a mi corazón", Laura confesó: "Ahora sí puedo hablar, no quería decir absolutamente nada. Estoy muy orgullosa de ser la hija de quien soy. Él fue uno de los primeros que tuvo que ver con el teatro acá en Argentina, eso me pone muy contenta. Yo era muy rebelde, y durante mucho tiempo tiempo no decía que él era mi papá, porque yo iba a poder con todo. Y ahora que estamos todos tan grandes, es un placer poder decirle que estoy muy orgullosa de él y de mi mamá".

En la devolución, Nacha Guevara consideró que Laura tuvo una afinación mejor, y agregó: "Lo disfrutaste un poco más. Para mí fue corto, debería haber durado un poquito más. Lo hicieron bien, puede estar mejor" (6). Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda se mostró más disconforme: "Puede que te haya notado disfrutando un poco más, desafinaciones hubo. No me terminó de convencer, pero estuvo bien" (4).

Al momento de evaluar, Oscar Mediavilla opinó que de a poco Laura se iba a animando a más (voto secreto), y finalmente Moria Casán concluyó que "brillaron", y sentenció: "Fueron una lady y un señor, y me gustó que homenajearon a la gente en vida. Me parece que se esfuerzan mucho, ustedes hagan lo que se les canta, este homenaje tuvo verdad y tuvo juego, me gustó" (8).