Luis Albinoni y Carmen Barbieri, enemigas íntimas. Crédito: Jorge Luengo

14 de noviembre de 2020 • 01:24

Se acabó la amistad. Cuando Carmen Barbieri sufrió su último revés de salud en pleno éxito del Cantando 2020, Luisa Albinoni llegó para defender el puesto durante su recuperación. Pero todo lo hizo tan bien, que cuando la estrella se recuperó, Albinoni adquirió la categoría titular.

Y bueno, las amigas pasaron a ser competencia, y los mensajitos de cariño se volvieron dardos. Las dos, con vasta trayectoria en el mundo del espectáculo se empezaron a tirar con currículums, viejos amores y otros etcéteras.

La temblequeante relación entre las dos terminó de eclosionar durante el último ritmo, cuando Carmen pasó de ronda habiéndose olvidado la letra de la canción, mientras Luisa quedó en zona de riesgo por problemas técnicos.

"El otro día había hecho el tema con tanto corazón, poniéndole todo, y salí con tanta adrenalina de acá que cuando el jurado me la bajó con las notas, me calenté. Esta pista tiene la particularidad de soltarme la cadena. Aparte quiero aclarar que a nosotros se nos escapan cuestiones como el volumen de la pista, o cómo suenan los micrófonos", comenzó a explicar Albinoni, para enseguida repetir quién fue el motivo de su enojo: "Me la agarré con Carmen porque en realidad a ella la perdonaron cuando se olvidó la letra. Yo no soy careta".

"¿Sabés que me dijo de vos hoy? -Metió cizaña Ángel de Brito-: 'Ojalá gane'". Albinoni, demostrando que está grande para ironías replicó: "Y, es como que no le creo. Yo podría decir lo mismo que ella, pero la verdad es que quiero que gane uno de los chicos jóvenes. Ellos son el futuro, nosotros ya tenemos la carrera hecha, ya nos mandamos todas las cagadas. Hoy le mandé mensaje y no me contestó. Se ve que está muy ocupada carmencita, porque se olvidó de invitarme al debut", en relación al estreno para ese mismo día de la obra Un estreno o un velorio, en el Teatro Broadway.

El tema quedó cerrado con un pase de comedia de Luisa, a los gritos pidiendo ganar, y Moria Casán ninguneando a las nuevas figuras, que su compañera quiere ver triunfadoras: "Nosotras pavimentamos, estos todavía no están para el asfalto".