Cantando 2020: Mariana Brey habló de su romance con Andrés Calamaro

La periodista interpretó el hit "Dulce condena", pero mucho no gustó. Crédito: Jorge Luengo

29 de agosto de 2020 • 01:40

La frase "los de afuera son de palo" goza de una injusta popularidad. Desde "afuera" se pueden ver muchas cosas, que no son detectables en "el adentro", y ni hablar si se está del otro lado de una pantalla de televisión.

Pasa con algunas parejas del Cantando 2020, que a pesar de ofrecer un espectáculo más que digno en su condición de no cantantes, se encuentran gala a gala "sopapeados" por un jurado que pareciera ponerse más estricto según las fases de la luna. La pareja de Mariana Brey y Fran Eizaguirre es uno de estos casos.

La periodista ha transitado las primeras cuatro galas al borde del abismo, con una sincera vocación de aprendizaje, e intentando sortear una serie de devoluciones que no termina de hacer foco. No es una gran cantante, es cierto, pero está en una media muy clara para el espectador, pero no para el jurado.

Un cambio de último momento por el coach en la interpretación que la pareja hizo de "Dulce condena", de Andrés Calamaro, colocó a Eizaguirre en un tono que no le gustó a nadie. Lamentablemente el clima trocó de alegría a tensión, cuando cada uno de los jurados empezó a subrayar este error, produciéndose un ida y vuelta con el equipo que no fue para nada agradable. Oscar Mediavilla resumió el asunto: "Grandes malabares del coach para lograr que se amiguen los registros. Fran, debés ser un gran cantante pero estabas jugando exactamente en el tono que más te podía jorobar. Con todo cariño fue lo que yo sentí". La suma de la mesa dio quince, un número complicado para llegar a la siguiente ronda.

Quizás lo más interesante del paso de Mariana Brey por este ritmo fue que reveló detalles de su romance con el autor del tema. "Perdón que está el marido, pero sé que saliste con Andrés Calamaro y quiero saber qué recuerdos tenés de él", la mandó al frente Ángel de Brito.

Incómoda, pero sin perder la simpatía, la panelista reconoció: "Lo que te puedo contar es que fui muy fanática de Andrés durante toda mi adolescencia, de las que recortaba los posters de las revistas. Empezó como un amor platónico, pero después lo pude conocer. Siempre va a estar en mi recuerdo y le mando un beso".