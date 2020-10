Martín Baclini sorprendió a una parte del jurado Crédito: Prensa LaFlia

Luego de ser salvado por el jurado en el ritmo anterior, Martín Baclini volvió a la pista del Cantando 2020. Y luego de saludar a Ángel de Brito y a Laurita Fernández, junto a su compañera Jéssica Abouchain se metió de lleno en la interpretación de la canción insignia de la novela Los ricos no piden permiso.

Cuando finalizó el tema, y en alusión a Cinthia Fernández, Laurita le preguntó si en su cabeza estaba pensando en alguien mientras entonaba la romántica canción. Muy risueño, él confesó que eso no era así. Mientras tanto y desde twitter, Cinthia escribió una chicana para su ex: "En las notas altas le tira el botox jjjajaj".

Con respecto al puntaje, Nacha Guevara fue muy severa y sin olvidar el reclamo anterior del participante, en el que le exigió un mayor detalle en sus devoluciones, ella solo expresó: "Lo único que voy a hacer es puntuarte para no ponerte incómodo" (5). Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda confesó que Martín le generaba "sentimientos encontrados", y explicó: "Me da ternura verte, pero no me gusta escucharte. Tenés que soltarte un poquitito más. Igual afinás bastante bien para no ser cantante, y Jesi me encantás. Estuvo lindo" (6).

En su turno, Oscar Mediavilla destacó que vio en Baclini un crecimiento increíble: "Estás muy comprometido, y eso es valorable. Jesi vos sos una gran cantante. No sé si pueden ganar, pero sí pueden hacer un buen papel en la medida que sigan laburando" (voto secreto). Por último, Moria Casán felicitó al participante por su evolución, y sobre todo por su respeto (8).

Antes de retirarse, Baclini se mostró muy conmovido cuando habló de las hijas de Cinthia Fernández, que siempre lo miran cuando protagoniza una gala en el Cantando, y confesó: "Las nenas son una extensión mía. Las amo profundamente".

