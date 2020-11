Cantando 2020: el mensaje de Laurita Fernández para las bailarinas atacadas

Durante la tarde el martes, un hombre atacó a cuchillazos a dos mujeres dentro de una escuela de danza del barrio de Palermo. Una de ellas es Julieta Antón, profesora de aquella escuela y exbailarina de ShowMatch. Por eso, antes de que terminara Cantando 2020, de la misma productora, Laurita Fernández quiso dedicarles unas palabras.

"Antes de terminar el programa quería dedicárselos a Juli Antón y a Sofía Bovino. Son las chicas agredidas hoy a puñaladas por Sebastián Villarreal", comenzó expresando la conductora del programa de Eltrece.

Y continuó: "Que se haga justicia. Que no sea noticia de hoy y mañana se olviden. Que no salga libre y no pase nada. Que se haga justicia con ese hijo de re mil que agredió a las chicas".

Su compañero, Ángel De Brito, agregó: "Les mandamos un beso grande a las dos y a sus familias". Entonces, con el jurado compuesto por Nacha Guevara, Moria Casán, Karina "La Princesita" y Oscar Mediavilla, de pie, el conductor pidió un aplauso para las dos bailarinas. "Así es el aplauso de todos los compañeros, que las queremos mucho, porque han trabajado acá, en la empresa. Que sea como dijo Laura: que se haga justicia y que no pasen más estas cosas", concluyó.

Las dos mujeres fueron atacadas en la escuela de danza El Club, ubicado en Avenida Lacroze al 2000, donde ambas dictan clases y el agresor era alumno. Luego de mantenerse allí atrincherado con sus víctimas, a las que acuchilló, fue reducido por un policía que le disparó en un glúteo.

Villarreal fue detenido y acusado por lesiones graves, agravadas por violencia de género. De todas maneras, la carátula podría modificarse a "intento de femicidio" en cuanto las víctimas puedan dar su testimonio en sede judicial. Tanto las víctimas como Villarreal se encuentran fuera de peligro.

