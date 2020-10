Miguel Ángel Rodríguez junto a Lula Rosenthal Crédito: Prensa LaFlia

La pista del Cantando 2020 recibió durante la noche del viernes a Miguel Ángel Rodríguez. El actor sigue firme como una de las grandes promesas del certamen, y si bien siempre se destaca en el canto, esta vez no pudo evitar una polémica con el productor enmascarado.

Luego de recibirlo, Ángel de Brito y Laurita Fernández le consultaron qué había pasado entre ambos, y el conductor dijo: "Lo re ninguneaste, él trabaja acá hace diecisiete años". Entre risas, y luego de reclamar un sueldo para el productor enmascarado dada su antigüedad, el participante explicó: "Nos decían que pedíamos cosas. Pero el tema de Son amores no daba para cantarlo, si hubiera sido con una murga o con Los auténticos decadentes, y no se podía. Pero además yo no me veía cantando y también verme ahí en la pantalla. Iba a parecer que me homenajeaba a mí. Iba a ser re pedante".

De ese modo, Rogríguez se defendió ante las acusaciones de presuntos pedidos por su parte. Y sin extender más el tema, junto a Lula Rosenthal ambos comenzaron su interpretación de "Lágrimas negras".

En la devolución, Nacha Guevara elogió a la pareja, pero le aconsejó a Miguel: "Tenés que aprender a manejar el micrófono, por tu vozarrón, y no tenerlo siempre en la misma posición. Trabajen eso que es un arte también. Y hace mucha diferencia, pero muy bien chicos, mucha energía" (9). Karina "La Princesita" Tejeda dijo que ellos le gustan, y los felicitó por "los quiebres en la voz y los firuletes" (7).

Por su parte, Oscar Mediavilla los elogió (8), y en el cierre Moria Casán se sumó a los aplausos: "Ustedes son artistas. Lula me encanta, ella es ardiente y picante, es una bomba" (voto secreto). Con 26 puntos en total, Miguel Ángel y Lula obtiene pase directo a la próxima ronda.

