Cantando: Miguel Ángel Rodríguez se impuso ante Flor Torrente el súper duelo Crédito: Prensa LaFlia

4 de noviembre de 2020

Con su compañera, Lula Rosenthal, vestida de "tanguero", Miguel Ángel Rodríguez brindó una versión de "Cambalache" en la primera ronda del Súper duelo de Cantando 2020. A su vez, Flor Torrente y Mich Hersch se inclinaron por interpretar "I Kissed a Girl" de Katy Perry.

En esta nueva instancia del concurso, el voto es íntegramente del jurado, que elige quién pasa al siguiente ritmo. Tras escucharlos, el primero en dar su devolución fue Oscar Mediavilla: "Las dos parejas estuvieron muy bien, fantásticas. Elijo al equipo número uno".

"Hay otra dinámica, otro acelere en todos. A mí también me gustó más la pareja número uno", sumó Moria Casán. "A mí no me gustó mucho ninguna de las dos. Me voy a quedar con la pareja de Lula, porque es genial como artista", aseguró Flavio Mendoza, quinto juez invitado durante esta instancia del concurso.

"Hicieron un grotesco de Discépolo. Y lo otro fue inconsistente. No sé qué hacer... Me inclino por la pareja dos", explicó Nacha Guevara. "Fue muy distinto lo que eligieron, de un lado hay más escenario y del otro más frescura, pero como no va a definir nada mi voto, me inclino por la segunda pareja", cerró Karina "La Princesita".

De esta manera, Rodríguez consiguió su pasaje al siguiente ritmo y Torrente deberá seguir midiéndose con otras parejas en este súper duelo para asegurarse un lugar en la competencia.

