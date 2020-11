Cantando 2020: Moria Casán defendió a su amiga Floppy Tesouro y a su mamá

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2020 • 21:40

Luego de que trascendiera que su madre amenazó con cortarle un dedo a Karina "La Princesita", volvió Floppy Tesouro a la pista de Cantando 2020, y dio explicaciones sobre los dichos de su progenitora: "Fue cuando me dio la devolución y me señaló. Las mamás son muy pasionales. Fue un decir. Ella es incapaz, nunca se metió con nadie", justificó la participante.

"Es fuerte que te quieran cortar un dedo. Además, no ve bien porque no la señalé, le dije 'tranquila'", expresó la jurado, que no quedó conforme con la explicación de la concursante. Entonces, la que tomó la palabra fue Casán. "Me lo dijo a mí. Estaba furiosa. Estaba tan amargada ayer Moni. Ella siente que Karina tiene un problema personal con Floppy", sumó, en defensa de la madre de su amiga.

"Me dijo: 'Ayer me amargó'. Lo del dedo entiendo que puede ser fuerte, pero yo la vi en un lugar a Mónica y me dijo que estaba tan amargada, que le dolía el estómago. '¿Qué le pasa a esa mujer con mi hija?', me preguntó", siguió su discurso la jurado.

Luego de un nuevo ida y vuelta entre la concursante, la cantante y la exvedette, Tesouro y su compañero, Pablo Turturiello, eligieron al azar un sobre con el tema que deberán interpretar la semana próxima: "Pero me acuerdo de ti", de Christina Aguilera.

Tras escucharlos cantar "Suerte", el éxito de Shakira, la primera en dar su devolución fue la dueña del voto secreto durante esta ronda de género libre, Nacha Guevara. "Bien actuado, pero no llegaban a las notas graves. A él le entendí todo, peor a ella no, no articuló bien. Ella canta con la voz muy redondita", expresó.

Karina (6), a su vez, consideró: "Comparto lo de las terminaciones de las frases: quedaron las muy graves. Se podría hacer una variación. Y con un poco de trabajo de articulación va a sonar más bonito. Me gustó, pero hasta ahí".

Oscar Mediavilla (6), en tanto, indicó: "A veces las voces están muy expuestas y con poco efecto. No quiero molestar al equipo de sonido, pero habría que encontrar un equilibrio. La interpretación estuvo bien, no me emocioné ni me pasó nada. Se movieron muy bien. A veces las canciones que están tan marcadas por sus artistas originales se hacen muy difíciles de interpretar".

Casán (8), finalmente, afirmó: "Son divinos y muy lindos los dos y muy televisivos. Me llamó Carlos Perciavalle para decirme que está enamorado de Pablo. Nos mira todas las noches. Sos como un principito medio degeneradito, Pablo. Te movías como ella. Sos un 'Shakiro'. Me gustó lo que vi, porque me ofrecieron show, más allá de algunas cositas. A mí no me gusta Shakira, es como una tirolesa cantando en la montaña. Me gusta más cómo lo cantó Floppy".

Conforme a los criterios de Más información