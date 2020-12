Cantando 2020: Nacha Guevara destrozó a Florencia Torrente porque no cambió la letra de su tema Crédito: Prensa LaFlia

24 de diciembre de 2020 • 01:15

La tercera pareja de la noche en salir al escenario de Cantando 2020 fue la conformada por Flor Torrente y Michel Hersch. Antes de escucharlos interpretar el tema que tenían preparado, la producción puso al aire una cámara oculta que, al mejor estilo de las que se realizaban en VideoMatch en los años 90, tuvo como víctima a la actriz y la dejó en medio de un ataque de llanto.

Luego de que se mostrara la "broma", la pareja brindó una versión de "She", el éxito de Elvis Costello. Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (6). "Ustedes saben que son una pareja que me gusta muchísimo, pero hubo un error enorme: Florencia, deberías haber dicho 'he' [él, en inglés] en lugar de 'she' [ella], que tiene la misma cantidad de sílabas".

Y, ofuscada, continuó: "Eso hubiera tenido sentido, pero si él cantaba she y vos cantabas she... ¿A quién le cantaban? No estaba claro. Y cuando el objetivo no está claro, se nota demasiado. Arruinaron una hermosa canción". indicó, sin evaluar el desempeño de la pareja en relación con el canto.

Flavio Mendoza (8), que esta noche reemplazó a Karina "La Princesita", también desplegó su exquisitez para los idiomas: "Me encantan los dos. Flor es hermosa, me gusta cantando y bailando. Lo que me chocó es cuando los dos cantaron juntos. Me sonó raro, pero no sé si fue la pronunciación. El comienzo me encantó, pero después me pareció un poco aburrido. No sé si es la fonética del inglés. Separados me gustaron más".

"Son una de las mejores parejas del concurso. Flor, te costó la afinación en la entrada. Había un tema de audio que no se podía entender, pero no tenía que ver con ustedes. Son una pareja que me gusta", agregó Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto.

Por último, Moria Casán (10) aprovechó para remarcar, una vez más, sus diferencias con Guevara: "Son tan románticos y estilosos. Me pareció, cuando empezó la puesta, que salían de una película de Woody Allen. Son muy cinematográficos y muy televisivos. Mich se emocionó cuando la vio sufrir a su compañera con la cámara oculta, se secó una lagrimita y cuando empezó también. Me encanta cómo acompaña a su compañera. Bueno, estamos en el siglo XXI... Y si bien las palabras todes y elle no están todavía aceptadas por la Real Academia Española, para mí es lo mismo él, que la, que elle, que she, que he. No es una cuestión de género. A mí me encantó. Tienen glamour, tienen nivel, están en una nueva era. No hay género, no hay masculino, no hay femenino, todo está bien: transgénero, milanesa de soja, perro, gato, aparato. Me encantaron. Son lo más".

