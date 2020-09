Cantando 2020: Nacha Guevara comparó a Fátima Florez con Niní Marshall

Fátima y su sorprendente imitación de Carmen Barbieri. Crédito: Jorge Luengo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 00:53

Que a Nacha Guevara no le gustan los imitadores es algo conocido. Para ella, en el escalafón del arte, aquellos que caricaturizan están más cerca del tronco del árbol que de la copa. Sin embargo hay excepciones, como es el caso de Fátima Florez a quien, con el paso de los Bailando y Cantando (donde más de una vez la corporizó), aprendió a respetar y celebrar.

El Cantando 2020 las reunió casi por casualidad, con la actriz y cantante haciendo un reemplazo de Carmen Barbieri. La performance de Fátima antes, durante y después fue brillante, y Nacha no tuvo más remedio que caer rendida a los pies de su talento, aunque hasta por ahí nomás.

Por supuesto que el tema surgió, y Guevara fue directo al grano: "Como sabía que iban a preguntar eso pueden ir a mi Instagram, que hay un video en el que contesto la pregunta de un seguidor y ahí lo explico bien, porque aquí sería muy largo y la verdad es que no tengo ganas. Igualmente para Fátima tengo un mensaje: tiene talento, se ha preparado mucho, emplea mucho tiempo, trabajo y energía en hacer lo que hace, es muy observadora, lo que yo le diría con todo cariño es: 'Fátima, ¿por qué no hacés algo tuyo propio? Porque vos podés. Me imagino una Niní Marshall, que tenía sus personajes. Hacés muy bien lo que hacés, pero un día me gustaría verte haciendo de vos misma".

Un caballito de batalla de la artista es su imitación de Moria Casán. Y a sabiendas de que en próximas galas reaparecerá componiendo a varios de los personajes del show, está claro que la jurado es un número puesto. A diferencia de Guevara, Moria está feliz con la idea: "La cantidad de gente que hace de mí, lejos de molestarme aunque sea caricato o no esté bien lograda me parece un acto de amor único. Soy la mujer más imitada, pero sin querer soy una especie de obra social, la cantidad de chicos que hacen de mí y han ganado dinero por eso. Se han comprado casas, coches. A mí me honra".