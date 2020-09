Cantando 2020: Nacha Guevara confundió al compañero de Charlotte Caniggia con Maluma Crédito: Prensa LaFlia

Este martes llegó el momento de que Charlotte Caniggia debute en el escenario de Cantando 2020. La modelo, que se sumó al certamen en esta sexta ronda, compite junto a Christian Sergio, un artista que realiza shows imitando a Maluma.

Con el cabello oscurísimo y enfundada en un body rojo de vinilo, la heredera de Mariana Nannis contó que su novio le regaló una bulldog francés que, junto a ellos, está pasando la cuarentena. "Mi mamá dice que abandono a todos los perros, por eso quiero tener un solo hijo, porque los perros me hinchan, no tengo paciencia, pero con un bebé voy a tener que aguantarlo", explicó fiel a su estilo. "En realidad no quiero tener hijos ahora porque me voy a poner gorda", dijo luego, frente a la pregunta de Angel De Brito sobre su deseo de agrandar la familia.

Entonces, Caniggia dio sus tips para cuidar su silueta. "Trato de ser vegetariana cuando puedo, pero a veces me clavo un sushi o una hamburguesa", aseveró. "En mi casa cocina Roberto, mi novio. Por suerte todos los novios que tuve me cocinaban, porque yo no le voy a cocinar a un hombre. Roberto es completito, es amo de casa. Yo soy de limpiar todo, soy obsesiva. No hago nada de ejercicio".

Curiosa, Laurita Fernández le preguntó cómo pasaba sus días en esta cuarentena. "Estoy al pedo en casa, voy a hacerme las manos, salgo a tomar un café", respondió ella, que también se atrevió a juzgar la performance de su mellizo, Alexander, que debutó en el certamen el jueves pasado. "Me gustó como cantó pero no como interrumpió al jurado, hablaba mucho. Está loquísimo... Bah, se hace el loco, los que lo conocen saben que es una hermosa persona", aseveró.

Luego, al ver la foto que se proyectaba en la pantalla de Charlotte junto a su novio, Moria Casán la confundió con Wanda Nara. "¡Me mataste! Yo soy más linda, y me operé la nariz una sola vez", dijo despertando carcajadas en el estudio. Tras la larga previa, los participantes brindaron una versión de "Mayores", el hit de Becky G y Bad Bunny de 2017.

La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, que se mostró algo insatisfecha con la presentación. "Cuando creíamos que nos habíamos librado de lo peor, parió la abuela", empezó diciendo la jurado. En ese momento, cuando quiso dirigirle la palabra a Christian Sergio, los conductores se refirieron a él como Maluma y la actriz creyó que realmente se trataba del artista colombiano. "Ah, con razón, ¡qué bien que canta! ¿Vieron que siempre digo que no conozco a nadie? Un lujo de compañero te tocó", señaló. "Eras mucho más fresca cuando te conocí en el 'Bailando'. No pierdas esa frescura", le dijo luego a Charlotte, antes de ponerle un 5.

Karina "La Princesita" (5) agregó: "Se suman a un certamen que está en su sexta ronda, y entonces entiendo que los demás tienen ventaja. Charlotte canta con su voz y eso está muy bien. No tenía fe en vos, pero me sorprendiste".

"Me parece que tengo un problema auditivo", bromeó Oscar Mediavilla. "Christian canta muy bien y la verdad es que creía que Charlotte iba a cantar peor. No me generó una molestia que me dieran ganas de salir corriendo del estudio. Me tengo que guardar mi preconcepto: era una tema sencillo, pero lo llevaste muy bien", asumió el dueño del voto secreto.

Por último, Moria Casán (6) indicó: "Él canta muy bien y ella habla bien. Sugiero, Charlotte, que dejes de hacer pasarela, que si hacés un reggaetón bailes, muevas la cadera. Toda la fuerza del cuerpo la tenés que llevar a la garganta. A mí me gustó, tienen buena vibra y apuesto a la gente nueva que, aunque cante mal, me dé ganas de ver su evolución en la pista".

Algo molesta por el bajo puntaje, Charlotte respondió qué le gustaría hacer tras su paso por el Cantando 2020. "Me gustaría casarme bien, irme del programa y no hacer nada... Desaparecer del mundo de la tele", expresó.

