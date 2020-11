Cantando 2020: Nacha Guevara le fue al hueso a Dan Breitman, en su devolución

Dan Breitman no convenció a Nacha Guevara Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 02:55

El encargado de ponerle punto final a la noche del lunes, fue Dan Breitman. Uno de los favoritos del certamen cantó "A todo pulmón", junto a su compañera Flor Anca. Y si bien el número resultó muy sólido, Nacha Guevara realizó una crítica mordaz.

Cuando comenzó su devolución, Nacha fue directo al grano y remarcó una falla que a su parecer, fue clave: "Este es un tema tan directo, tan franco, que cuando hacen tantos arreglos y tanto lucir la voz, se pierde lo esencial. Hay temas en los que solo hay que enfocarse en lo que se está diciendo, y no hace falta tanto virtuosismo. Esta es una canción muy directa, y todo no se puede tratar igual. Eso para mí le hizo perder al tema, ustedes lo hacen bien siempre, pero el tema para mi gusto perdió cuando le agregaron tanta cosa. Hay cosas sencillas, de frente, las digo y las siento" (7).

En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda consideró que la interpretación la emocionó, más allá de lo bien que la cantaron (9). Por su parte, Oscar Mediavilla aseguró que si bien notó algunas cosas raras al comienzo, el final también lo emocionó: "Rescato el compromiso y la pasión, eso estuvo muy bien" (voto secreto). En el tramo final, Moria Casán opinó que la reversión de la canción "le sacó el alma, me la bajaron mal chicos, no me gustó" (5). Con respecto al bolillero, el azar los desfavoreció y les tocó una bolilla que les restó cinco puntos. Con un total de 16, Breitman va directo al duelo.

Conforme a los criterios de Más información