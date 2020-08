Cantando 2020: el picante comentario de Karina La Princesita sobre el programa de José María Listorti y Denise Dumas

Luego de la eliminación de Melina Lezcano, la primera famosa en abandonar el certamen, llegó la hora de dar por comenzada la segunda ronda del Cantando 2020. La pareja encargada de inaugurar la jornada fue la compuesta por Brian Lanzelotta y Angela Leiva.

A pesar de los intentos de los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández, tanto Leiva como Karina "La Princesita" se negaron a volver a protagonizar un nuevo cruce. De hecho, la jurado desmintió un informe emitido en Hay que ver, el ciclo conducido por José María Listorti y Denise Dumas en el que aseguraron que había denunciado a su colega de enviar a sus fans para que la ataquen en las redes. "Es mentira. Nunca dije eso. Hablé en general. Igual, en 'Hay que ver' siempre mienten", disparó, sobre el programa producido, también, por Laflia.

Pese a la sorpresa de Laurita Fernández y Ángel de Brito, la intérprete de "Corazón mentiroso" reforzó su postura acerca del ciclo de El Nueve: "Siempre cortan lo que uno dice, te editan". Leiva, en tanto, también desmintió haber señalado que el conflicto con su colega se mantenía abierto. "Quiero aclarar que el tema lo di por terminado la vez pasada", apuntó.

Luego sí, Leiva y Lanzelotta brindaron una versión de "Corazón espinao", de Maná. Nacha Guevara (10) fue la primera miembro del jurado en dar su devolución: "Hubo un cambio en Brian, esta semana estuviste más comunicado. Hubo un solo momento en el que perdieron la conexión, pero mejoraste muchísimo. Angela canta como la gran p... Me da placer que hayamos arrancado la ronda de esta manera".

"De todo corazón, me siento muy tranquila de que ustedes y yo estemos más tranquilos. No es mi intención hacerlos sentir incómodos. Estoy muy feliz de que la gente pueda ver el talento de Angela. A mí no me sorprende, yo la admiro mucho como artista. Están eligiendo buenos temas, en los que no se nota la diferencia vocal entre ustedes", sumó Karina (10).

Pepito Cibrián, dueño durante esta ronda del voto secreto, indicó: "Angela se parece a Lola Flores. Ese vestuario era para lucirse y no lo hiciste. Sos flamenca de alma. Creo que podés lanzarte muchísimo más en lo interpretativo. Estuvieron espléndidos, igual, los dos".

Finalmente, Moria Casán (8), dio a conocer su devolución. "Estoy muy feliz de estar acá. Fui muy exigente en el primer puntaje y voy a seguir en ese tono. A Angela la noto muy al estilo Gilda, parecés de diez años menos. Él empezó raro, desafinado, pero tiene mucha onda y a ella la noto antigua cuando canta; largate y tomá un estilo más modernoso. Tienen que fusionarse".