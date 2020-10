Cantando 2020: la presentación de Lowrdez, de Bandana, dividió al jurado y al BAR Crédito: Prensa LaFlia

Este martes, luego de la participación de Ariel Puchetta de Ráfaga, llegó la segunda pareja de la noche a Cantando 2020: Brian Lanzelotta y Ángela Leiva . En esta ocasión, estuvieron acompañados nada menos que por Lowrdez, quien aprovechó para contar en en noviembre las Bandana realizarán un show vía streaming en el que repasarán sus clásicos con nuevas versiones en las que participarán otros reconocidos artistas. En el estudio, además, se encontraba su compañera de banda, Lissa Vera, quien minutos después también cantaría en la pista.

Tras escucharlos brindar una versión de "Por ese palpitar", uno de los éxitos de Sandro, Nacha Guevara, dueña del voto secreto, expresó: "Un consejo para Brian: nunca te sientes en un sillón tan bajo, porque da la impresión de que estás sentado en un inodoro. Uno tiene que cuidarse a sí mismo. Te hubieras sentado en el borde, que hubiera sido más masculino. Me faltaron matices y es una canción que los tiene. Cuando cantan todos juntos parece una competencia de quién tiene más volumen y más voz. No fue aprovechado el tema y no fueron aprovechados ustedes. Entiendo a Lowrdez, porque la primera vez que uno hace algo, siempre hace fuerza de más".

"Uno está tan acostumbrado a escuchar los temas de Sandro con gente que canta como él... A mí me gustó esta versión. Lo que les venimos pidiendo a Ángela y a Brian es que expresen más y hoy lo sentí. Brian tuvo un progreso con respecto a las notas caladas. Hoy no lo sentí. Me pusieron la piel de gallina los tres", sumó Karina "La Princesita" (10).

"Dos cantantes muy importantes. A todos les pedimos compromiso, que salgan a entregar todo lo que tienen, y ustedes lo hicieron. Salieron a jugar. Las chicas son dos bestias y él tenía que hacer mucha fuerza para no caerse. Coincido con Nacha con el tema del banquito. Un sillón te arruina la vida. Me gustó lo que hicieron", agregó Oscar Mediavilla (9).

Por último, Moria Casán se enredó en otra de sus devoluciones autorreferenciales: "Los tres son un fuego, pero a mí no me gustó nada, no me transmitieron nada, fue antiguo. A mí me gustó Lowrdez, porque es roquera. Ángela hay días que está bomba y otros... Hoy, los gritos que pegaron no me gustaron nada. Yo no entiendo nada... Sí entiendo, porque soy profesora de piano, solfeo; y hago todo, canto, bailo... No me gustó como sonó. De todas modos, Lowrdez es una bomba y Brian un gran lanzado".

Luego de que la exvedette pidiera la devolución del BAR, Lourdes Sánchez indicó: "Ustedes dos me pueden, son dos animales. Lowrdez me pone la piel de gallina cada vez que canta. A mí me pasó algo parecido a lo de Moria, en un momento hubo mucho grito. Son tres profesionales que pueden encontrar matices", consideró la bailarina.

"Coincido con Nacha en que no hubo matices. A Brian no le creo cuando canta. No me llega, no me emociona. No te veo verdadero, falta cantar desde las entrañas", sumó su colega Laura Fidalgo y les mantuvo la nota.

"Ellas miraron el piso todo el tiempo, nunca se miraron. Por eso Brian tiene que remarla desde un lugar chico, porque ellas tienen una voz muy fuerte. Angela tiene que jugarse a algo diferente con la voz. Son sanguíneos, pero eso no tiene que ver con la interpretación", expresó el coreógrafo Aníbal Pachano.

