Nacha Guevara se queja por el nuevo lugar en el que la producción puso al jurado.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 01:38

Pretender que en su primera semana al aire, el Cantando 2020 funcione como un mecanismo de relojería al nivel del Bailando es demasiado. Con los protocolos ante la pandemia de coronavirus, el apuro por estar al aire, dos conductores que por primera vez se enfrentan a un desafío tan grande, y una puesta que nada tiene que ver con lo que fueron los certámenes anteriores es lógico que sea necesario ajustar sobre la marcha. Y sin embargo, para el televidente no deja de resultar disonante con la propuesta general la seguidilla de críticas que en apenas tres días surgió del sector del jurado.

La primera en manifestar su molestia fue Karina "La Princesita", quien la segunda noche explicó: "Ayer no escuchaba bien, por eso hoy pedí 'in ears' (auriculares sin cable) a la producción. Si hubiese escuchado mejor hubiese dado otro puntaje".

En la noche del martes la que se sumó a la queja por los problemas de sonido fue Nacha Guevara, pero esta vez con el agravante que, por una decisión técnica, se cambió la disposición del jurado. Los dos primeros programas se encontraban de frente a los participantes -como sucedió en, por ejemplo Genios de la Argentina- pero a partir del miércoles quedaron en uno de los laterales.

La decisión no le gustó nada a Nacha, y lo hizo saber (en público y en privado): "Ni los veo ni los oigo, porque para poder verlos tengo que asomarme y salir de mi área de seguridad. Les pido disculpas porque no voy a ser objetiva". Finalmente el voto salió, según la jurado, "por simpatía".

No fue el único contratiempo de la noche del miércoles. La última pareja llegó al final del programa con el tiempo justo para escuchar su devolución. Y siendo Moria la responsable del cierre, sus palabras quedaban sobre el horario de En síntesis, por lo que se le pidió que fuera lo más breve que pudiera. La Casán, no acostumbrada a estos apuros, se enojó y lo hizo saber: "Tengo el último lugar, lo cual es un quilombo porque soy como un pedo en una canasta. Hablo rapidito y nos vamos. No me puedo extender en mis devoluciones, lo cual no pienso hacer. Porque sino: ¿para qué estoy?".

Aunque es sabido que las emociones exceden los propósitos del certamen, y por eso muchas veces se confunde este tipo de propuestas con un reality, al Cantando de este año lo sobrevuela un halo de crispación que, es de esperar, no pase a mayores.