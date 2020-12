Cantando 2020: Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari volvieron a demostrar su versatilidad Crédito: Prensa LaFlia

Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari regresaron al escenario de Cantando 2020 y volvieron a hacer gala de su versatilidad, brindando una versión de un clásico del autor mexicano Quirino Mendoza y Cortés: "Cielito lindo".

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (9), que vivió parte de su exilio en México y a quien se la vio muy entusiasmada durante la presentación de los participantes. "Me gustó mucho cómo empezó, porque fue arriba, en el estribillo. Muy bien interpretado y aggiornado. Después, empezaron a pasar cosas con la letra. Muchos lunares tenía esa persona. Tal vez el formato no fue bien elegido, el desarrollo de la canción fue raro, el haber puesto dos estribillos juntos. Empezó con mucho corazón y me emocionó. Los fallos se notan, pero ustedes son fantásticos. Ustedes saben que tengo mi corazoncito mexicano", indicó.

Ante la ausencia de Karina "la Princesita" (10), fue Flavio Mendoza quien ocupó su lugar en el estrado. "Tienen voces increíbles. Rodri tiene algo que me da potencia, aparte de la voz. Vocalmente, son una bomba. Me gustó mucho de verdad", consideró el coreógrafo.

"Ustedes son parte de ese aire fresco que hace bien. Tuvieron un error, pero son tan grandes que es como mirar la pulga y no ver el perro. Son un equipo muy parejo, los dos son muy brillantes. Están entre las mejores parejas de este concurso. Para la próxima, fíjense que no haya ningún error y salgan a matar", pidió Oscar Mediavilla, dueño durante esta ronda del voto secreto.

Moria Casán (7), a su vez, finalizó: "Rocío está siendo una dama súper elegante, me hizo caso a todos los consejos. Noté, a pesar de que son de excelencia, detalles: que Rocío no se quedó conforme con el final. Además, deberían mirarse más entre ustedes. Me encanta la pareja, pero encontré tres defectos".

