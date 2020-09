Cantando 2020: Sofi Morandi sigue sin convencer a Nacha Guevara y a Moria Casán

Cantando 2020: Sofi Morandi sigue sin convencer a Moria Casán y Nacha Guevara

Sofi Morandi y Bruno Cocchia fueron los terceros en salir al escenario de Cantando 2020 durante a noche del martes, en la última jornada de cuarteto. Juntos, brindaron una versión de "Fuego y pasión", de Rodrigo, que no logró convencer al jurado.

Tras escucharlos, Nacha Guevara (5) fue, como todas las noches, la primera en dar su devolución. "¿Cómo se llama el tema? Bueno, eso fue lo que no sucedió. Supongo que tiene que ver con la distancia que debemos guardar, pero el tema claramente pedía más cercanía entre ustedes. Fue desprolijo, sobre todo al final,. No me gustó. Ustedes están para más de lo que hicieron", expresó la exconductora de Me gusta ser mujer.

La dueña del voto secreto durante esta ronda dedicada al cuarteto, Karina "La princesita", no estuvo de acuerdo con su colega: "Siento que Bruno se jugó por descontracturarse más, que era lo que le veníamos pidiendo. A mí me gustó y yo sí vi conexión entre ustedes".

Oscar Mediavilla (6), a su vez, agregó: "Sofi es una bomba, pero hoy la vi más abajo. Bruno estuvo más disponible que ella".

"Son divinos, pero les falta algo: química. En varios tramos de la canción no entendí lo que decían, cantaban como con fórceps. Son físicos, son televisivos, pero no pasó nada. No me gustó", cerró Moria Casán (5). Con 17 puntos, la pareja quedó dentro de la zona de riesgo, a la espera del voto secreto de "La Princesita".