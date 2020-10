Cantando 2020: la sorpresiva presencia de Natalia Oreiro emocionó a Nacha Guevara y a Karina La Princesita

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 23:46

En otra noche de homenajes de Cantando 2020, Jey Mammon y Carla del Huerto decidieron rendirle tributo a Natalia Oreiro. "Es una artista impresionante. Es internacional, pero también es un ser especial. Tiene un aura, un halo de luz... Este programa se hizo muy queer, y Natalia es nuestra embajadora. Fue a Rusia con los colores de la bandera LGTBQ+. Hacerte el loquito acá es fácil, pero ella lo hizo allá. Nos conocimos porque le envié un mensaje para entrevistarla y ella, sin conocerme, me contestó y aceptó", fundamentó el actor.

Al final del tema, todos se sorprendieron al ver aparecer a Oreiro en el escenario, que no cantó pero bailó sobre el final del medley con sus canciones más conocidas. "Es muy raro salir de casa y venir a un lugar tan alegre. Es lindo verlos, porque le llevan alegría a la gente. Cuando Jey me propuso participar, acepté. En el programa ya habían cantado temas míos y me llena de orgullo que a chicas más chicas les guste lo que hago", dijo en referencia a la interpretación de "Tu veneno" que semanas atrás hizo Sofi Morandi.

Entrevistada por Ángel De Brito y Laurita Fernández, se refirió al amor que sienten por ella en Rusia, retratado en el documental Nasha Natasha. "Con Rusia, lo más lindo es lo que pasa abajo del escenario. El encuentro con la gente. Los abrazos, escuchar sus historias y entender que tenemos vidas parecidas. Son súper cariñosos, atentos. Me sorprendió mucho lo que pasó con el documental", explicó.

Luego, los conductores y Mammon destacaron las numerosas causas con las que Oreiro se encuentra comprometida. "Me encantaría hacer muchas más cosas, pero la vida es muy corta. Está bueno disfrutar y compartir. Estoy muy feliz de ser de estar acá", resaltó la actriz y cantante.

Frente a la emoción de Karina La Princesita, Oreiro destacó el aprecio que siente por la intérprete de "Corazón mentiroso": "Yo amo la cumbia. Cuando vivía en Uruguay iba a bailar a un lugar de cumbia. Es sabida mi admiración por Gilda, pero Karina me encanta, como artista y me encanta ella". Entre lágrimas, la jurado agradeció y destacó: "Siento mucha admiración por Natalia. Nos hemos cruzado cuando fui como invitada a Solamente vos y ha sido muy buena compañera, vino al camarín, yo estaba un poco nerviosa y ella me hizo sentir muy contenida. Muestra con sus actos su humildad. Es muy cálida, por eso se merece el homenaje".

Luego, Oreiro se refirió a Nacha Guevara, que se puso de pie para aplaudirla. "Nacha es todo. Compartíamos maestra de canto, pero yo no aprendí tanto. Y un viaje a Israel. Y tengo un recuerdo muy potente de ella en un piano cantando. Yo estaba en las nubes", señaló. "Sos muy generosa y una inmensa profesional. Tenés una capacidad que pocas tienen de ser creativa y empresaria. Llevás tu carrera de una manera impecable", destacó Guevara.

Oreiro, luego, se despidió y dio lugar a las devoluciones. La primera fue Nacha (10). "Gracias por haber gestado este momento. Fue imaginado y soñado. Todo comienza con un sueño y hay que animarse a soñar, y soñar grande. Me encantó cómo comenzó. Me encanta cuando Jey toca el piano. Me gustó todo, fue un momento precioso. Desde que estamos acá, con la presencia de Natalia, fue el momento más precioso. Necesitamos esas cosas en estos días. Si pudiera, les pondría un 11", señaló.

Karina, dueña del voto secreto, agregó: "Los homenajes tiene que tener emoción y puede ser a quien sea. Si hay emoción no hay con qué darle. Comenzó muy emotivo. Carla es una cantante de primera y Jey cantó muy bien".

"Creo que la sorpresa de Natalia fue la mayor sorpresa que vimos. Una gran artista. Entraron súper bien, estuvo muy amable. La segunda parte, desbarrancaron un poco. De todas maneras, la sorpresa está buena, pero tenemos que evaluar por lo que hicieron ustedes", sumó Oscar Mediavilla (5).

Por último, una incómoda Moria Casán (6) indicó: "Admiro a la señora Oreiro que haya venido. Cuando comenzaron dije: '¡Guau! ¡Es Natalio Oreiro!'. (...) No me emocionó. No me pasó nada. Fueron muy olfas con Oreiro. Mucho halago".

Conforme a los criterios de Más información