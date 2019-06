La pareja se confesó en el living de Cortá por Lozano Crédito: Twitter

31 de mayo de 2019 • 19:52

Casados desde hace dos años, Cecilia Milone y Nito Artaza comparten la vida familiar y también la laboral: de miércoles a domingos, él protagoniza La jaula de las locas, en el Teatro Broadway, con ella como directora. Por eso, juntos visitaron el living de Cortá por Lozano, y se animaron a hacer una divertida terapia de pareja.

"Íbamos a hacer la obra con Pepito Cibrián pero no nos pusimos de acuerdo porque somos los dos difíciles. Por suerte la hicimos con Raúl Lavié y nos va muy bien. La madre de la criatura es Cecilia, que adaptó y dirige este maravilloso musical", contó Artaza. "Estoy haciendo campaña política en Corrientes y a veces se me escapa el personaje de La jaula..., afeminado, y camino con la manito levantada", bromeó. "Es una hermosa historia de amor entre dos hombres".

Dispuesto a hablar de intimidades, el ex senador nacional reconoció que tuvo varias proposiciones amorosas por parte de hombres a lo largo de su vida. "Siempre decía que, por ahora, me gustan las mujeres", recordó. "Él tiene un borde gay porque es muy sensible. Nito ha enamorado a muchos hombres", apuntó la actriz.

Tanto Artaza como Milone están de acuerdo en que la de ellos es una gran historia de amor, aunque hay algunas diferencias. "Cuando hay amor, uno encara la vida de otra manera. Yo era más escéptico y me sorprendo gratamente hoy, al lado de Cecilia", señaló él.

"Siempre supe que Nito era celoso, porque es su manera de vivir. No lo aceptaba, al principio, pero lo entendió cuando asumió su amor por mi", dijo Milone. Artaza, en tanto, no ahorró en elogios a la hora de hablar de su esposa: "Es verdad, no me imagino el mundo sin Cecilia. Es el paraíso. Siempre está atenta, me acompaña, me cuida".

Finalmente, ella contó que no fueron sencillos los primeros ensayos de La jaula.... "Dirigirlo me costó al principio, y me angustiaba porque sentía que no tenía autoridad hacia él. Pero con el tiempo me di cuenta que era un cambio de rol muy fuerte, porque Nito está acostumbrado a dirigir. Entonces empecé a jugar en casa y le ponía música. Así fue descubriendo una nueva veta", rememoró.