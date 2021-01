Claudia Villafañe, la ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity

"Vivo este triunfo con mucha alegría, pude hacerle frente a este gran desafío", confiesa Claudia Villafañe a LA NACIÓN. Anoche, la empresaria se coronó como la gran ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity, el tanque de Telefe que ya está preparando su segunda temporada con nuevos concursantes famosos. Villafañe decidió participar en el certamen de cocina impulsada por el tipo de formato y por la cercanía afectiva que tiene con el conductor Santiago del Moro, amigo de una de sus hijas, tal como confesó hace pocas horas a este medio.

Su paso por el programa marcó un quiebre en la forma en la que el público la percibe, dejó de lado su historial familiar para mostrarse con méritos propios desconocidos masivamente. "Podríamos haber ganado las dos. Fue muy difícil competir con Claudia que, en algún punto, era la elegida del pueblo", reconoce Analía Franchín, la otra finalista, con precisión radiográfica. Desde hace algunas semanas, el nombre de Villafañe comenzó a sonar fuerte en las redes sociales; acaso por la traslación amorosa del apellido Maradona, la gente depositó fichas en ella. Afecto validado por sus buenas dotes para la preparación de platos.

Analía Franchín y Claudia Villafañe, las dos finalistas de MasterChef Celebrity Crédito: Prensa Telefe

-Cuando se anunció que eras la ganadora, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? ¿En quién pensaste?

-Creo que, en un minuto, me pasaron por la cabeza todos estos meses de competencia. Pensé en mis hijas, que estaban ahí, acompañándome a pesar de todo.

Dalma y Gianina Maradona alentaron a su madre y hasta controlaron, cronómetro en mano, la administración de los tiempos. Como siempre, sus hijas fueron el sostén. "Falta gente que me gustaría que esté acá, pero no puede. Empezando con mi nieto que se fue a ver a su papá", reconoció emocionada a segundos de haberse coronado ganadora. Con ojos vidriosos, siguió enumerando algunas de esas ausencias: "Mi mamá, que no está bien de salud, el papá de mis hijas que no está". Sin nombrarlo, a Diego Maradona fue dedicado el triunfo.

-Cuando debutaste, ¿te tenías fe? ¿Considerabas que tenías herramientas para lograrlo? ¿Soñabas con la final?

-Cuando ingresé, no me lo imaginé, pero, a medida que avanzaba en el certamen y fui aprendiendo gala a gala, quería llegar lo más adelante posible. La última semana decreté que me quedaba hasta la final.

Se quedó y ganó. Desde aquel 5 de octubre en el que se inició la temporada, atravesó todo tipo de desafíos gastronómicos, aunque siempre contó con el apoyo del jurado. Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui reconocieron en ella sus valores frente a las hornallas, su manera de preparar manjares gustosos con aires tradicionales y sin rebusques, y su predisposición a escuchar sugerencias, aprender de las críticas y sostener, a rajatabla, un notable perfil bajo pese a lo que implica su nombre para los argentinos y para buena parte del mundo.

-¿Tomarás el curso de cocina de un año que forma parte del galardón?

-El curso lo voy hacer de una, ya había averiguado durante el certamen para poder hacerlo.

-¿Qué harás con el millón de pesos ganado?

-Mi deseo es poder seguir ayudando a fundaciones que conozco y que ayudo desde hace tiempo.

Claudia Villafañe y Santiago del Moro, minutos después del gran triunfo de la concursante Crédito: Gentileza Telefe

Villafañe no se olvida de todos aquellos que estuvieron presentes a lo largo de toda la competencia. A los que la apoyaron cuando atravesó el duelo por la muerte de su exmarido Diego Armando Maradona, sucedida el último 25 de noviembre. Ese día, Claudia no grababa el programa, lo cual le permitió llegar hasta el lugar del deceso del padre de Dalma y Gianina en pocos minutos. Solo se tomó un breve paréntesis y, en pocas horas, regresó a los estudios de Telefe para continuar con su misión en MasterChef Celebrity, el programa que para ella también se convirtió en una terapia para atravesar el dolor y ese, quizás, fue el mejor premio. "Quiero agradecer a toda la gente que se tomó un minuto de su tiempo para mandarme un mensaje y hacerme el aguante durante todo el certamen", dice.

-¿Participarías, nuevamente, en un reality televisivo?

-Si es como MasterChef Celebrity, sí.

-De ahora en más, ¿te ves más inmersa en la tele o emprendiendo un proyecto gastronómico?

-Depende, si es tele tiene que ser algo como lo que hice. En cuanto a lo gastronómico, me gustaría ir a algún lugar, una vez por semana, a cocinar. Se puede soñar, ¿no?

