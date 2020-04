A 14 años del suceso, los actores de High School Musical se reunieron en un especial de Disney

En tiempos en los que las familias deben mantenerse aisladas y conviviendo las 24 horas, se vuelve imprescindible buscar alternativas para entretenerse. Por eso, una tendencia se volvió evidente en el ciberespacio: las canciones de las películas de Disney comenzaron a ganar más y más reproducciones en todas las plataformas online. Con ese dato en mente, los ejecutivos de la compañía decidieron regalarle a su público un buen momento, para que puedan sortear con algo de alegría y nostalgia este difícil momento.

Con esa idea como bandera, este jueves por la noche, la pantalla de ABC Entertainment emitió el especial Disney Family Singalong , que contó con la actuación de algunos de los cantantes y artistas más importantes de la escena musical estadounidense. El plato fuerte, anunciado con bombos y platillos, fue la actuación del elenco de High School Musical , la trilogía de películas que enloqueció e hizo bailar a toda una generación de preadolescentes.

En una entrevista concedida al portal Deadline, el coreógrafo y director de saga, Kenny Ortega, expresó esta semana: "Quería encontrar algo en lo que pudiera participar y fue increíble recibir la llamada de ABC. Me dio un motivo para levantarme en las mañanas. Me hizo sentir muy bien el tener la oportunidad de hacer algo así, el arte y la música son medicinas muy poderosas".

En rigor, él y parte del elenco original de las películas, que se convirtieron en un fenómeno mundial a partir de 2006, cantaron uno de los temas más recordados de la saga devenido actualmente en himno de los trabajadores de la salud en tiempos de pandemia: "We-re All In This Together". Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabell, entonces, se convirtieron en los grandes protagonistas de la noche, entonando aquella canción, cada uno desde su casa, y a pantalla partida. Y si bien el anfitrión de la velada fue Ryan Seacrest, tuvieron un presentador de lujo: nada menos que Zac Efron , su compañero de elenco que, por cuestiones no reveladas, no formó parte del cuadro musical.

Si bien el protagonista Baywatch fue "cariñoso" a la hora de presentar a sus "viejos amigos", los fans se volcaron masivamente a las redes para protestar por su actitud de no formar parte del cuadro. Seacrest fue el encargado de explicar el por qué de su ausencia: "Está en un lugar alejado, con mala señal de wifi", afirmó y fundamentó, de esa manera también, la baja calidad del video de Efron.

Otro de los momentos más esperados del especial fue la participación de Ariana Grande , que interpretó "I Won't Say I'm In Love", una de las canciones de Hércules. También, la de Josh Groban cantando "You've Got a Friend In Me", el clásico de Toy Story . Christina Aguilera , otra exchica Disney, le puso su voz a "Can You Feel The Love Tonight ", de El Rey León . "A Dream is a Wish Your Heart Makes ", interpretada por Demi Lovato y Michael Bublé , fue otro de los momentos más comentados en las redes.

La gran sorpresa de la noche -la única de las actuaciones que no había sido anunciada previamente- fue la de Beyoncé , cantando "When You Wish Upon a Star", de Pinocho . "Estén cerca de sus familias, manténganse a salvo, no pierdan la esperanza... Vamos a superar esto, se los prometo. Dios los bendiga", dijo la cantante al final de su interpretación.

El especial, que fue organizado por Seacrest, buscó, también, recaudar fondos para brindar ayuda a las personas infectadas de Covid-19 y contó, además, con clips con información para prevenir su contagio.